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Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían juntos solo por contrato de su serie: "Le sirven más como pareja"

La periodista argentina Yanina Latorre aseguró que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ya habrían terminado su relación, pero que no pueden hacerlo público debido a compromisos contractuales con Prime Video.

Yanina Latorre habló sobre la relación de Milett y Tinelli
Yanina Latorre habló sobre la relación de Milett y Tinelli (Composición Karibeña)
09/04/2026

Los rumores sobre una posible ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli vuelven a tomar fuerza luego de que la modelo peruana no asistiera al cumpleaños del conductor. A esto se suma la versión de un medio argentino, que asegura que la relación habría llegado a su fin, pero que ambos no podrían hacerlo público por el momento.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli seguirían juntos por serie

Milett Figueroa ha optado por guardar silencio sobre su relación con Marcelo Tinelli, luego de no asistir a su celebración de cumpleaños ni dedicarle un mensaje público por sus 66 años, el pasado 1 de abril. Este detalle no pasó desapercibido y avivó los rumores de un posible distanciamiento entre ambos.

En medio de la incertidumbre, la periodista Yanina Latorre aseguró en su programa 'SQP' que la pareja habría terminado su relación hace tiempo, incluso desde que el propio Tinelli lo anunció en su pódcast antes de aclarar que solo fue un malentendido. Sin embargo, explicó que ambos habrían tenido que mantener las apariencias por compromisos laborales con la plataforma Prime Video.

"Amazon Prime levantó el teléfono, los reca*** a put*** y tuvieron que decir que volvían, pero en realidad estaban cortados", afirmó.

Según Latorre, durante las grabaciones del reality 'Los Tinelli' en Perú, Milett y Tinelli continuaron mostrándose como pareja frente a cámaras. No obstante, el vínculo ya estaría terminado, aunque no pueden hacerlo público debido a las cláusulas del contrato firmado y a que la serie se estrenará en los próximos meses.

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"Están los dos mudos y ella no contesta. Ellos ya terminaron de grabar porque en julio es el estreno y tienen que ir juntos. Prime Video le sirve más que ellos vayan como pareja y no como separados porque sino no tiene gracia lo que vamos a ver", agregó.

¿Por qué Milett y Marcelo Tinelli habrían terminado?

Por otro lado, Yanina Latorre aseguró que el distanciamiento entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no se habría dado por una pelea puntual, sino por la falta de conexión con el entorno familiar del conductor

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"No pasó nada, no es que se pelearon, pero nunca hubo 'feeling' ni los hijos con ella, pero tampoco ella hizo nada por ganárselos. Él es muy familiero, cada vez que ella aparece es como que se borra de los hijos y vuelve a verlos cuando ella se va y eso es lo que le molesta a todos", sostuvo.

En resumen, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían separados, pero sin poder confirmarlo públicamente por su contrato con Prime Video. Mientras tanto, las versiones apuntan a que la relación no prosperó, tanto por temas personales como por su entorno familiar.

Temas relacionados Marcelo Tinelli Milett Figueroa Prime Video programa argentino Yanina Latorre

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