Primo de Tinelli revela por qué celebró su cumpleaños sin Milett Figueroa: "Cada uno tomó su rumbo"

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa vuelve a sonar fuerte en el mundo del espectáculo. Esta vez, por la inesperada ausencia de la modelo peruana en el cumpleaños del conductor, lo que encendió rumores de distanciamiento. Quien salió a hablar fue nada menos que el primo del conductor, Luciano El Tirri, que dio detalles.

Primo de Tinelli revela por qué Milett Figueroa no estuvo en su cumple

Milett Figueroa estuvo ausente en el cumpleaños de Marcelo Tinelli, desatando rumores de crisis. Quien salió a contar lo que pasó fue su primo, Luciano El Tirri, y sus palabras han dejado más dudas que certezas sobre el estado de la relación. Todo se dio en el programa LAM, donde explicó cómo fue realmente la celebración.

Lejos de lo que muchos imaginaban, no hubo fiesta ni invitados famosos. Según contó El Tirri, fue un momento familiar y muy emotivo.

"Fue algo muy íntimo, todos los hijos y yo, que a veces me considero un hijo más. No hubo fiesta, hicimos una especie de confesionario, cada uno contó lo que venía haciendo, hasta Lolo contó su experiencia, me emocioné", relató.

Con esto dejó claro que Tinelli prefirió un espacio tranquilo, centrado en su familia, sin escándalos ni exposición. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Milett Figueroa no estuvo en ese momento especial. Y cuando le preguntaron por eso, El Tirri respondió sin rodeos.

"Milett no fue. (¿Por qué?) No sé. Yo me fui 45 días, llegué acá y me fui directo para el cumple. Pero no sé. Y no se tocó mucho el tema ese, no dio para hablar, fue más importante conectar los que estábamos", dijo.

Pero lo que realmente encendió las alarmas fue lo que vino después. Dejó entrever que la relación no estaría en su mejor momento.

"Yo no la veo desde que hicimos el reality en Perú. Cada uno tomó su rumbo, después de casi cuatro meses de la grabación cada uno empezó a hacer sus cosas", expresó. Esa frase ha sido clave, porque muchos la interpretan como una señal clara de distancia entre ambos.

¿Relación en pausa o ruptura?

Hasta ahora, ni Marcelo Tinelli ni Milett Figueroa han salido a confirmar si siguen juntos o no. Pero lo cierto es que los rumores de crisis vienen sonando desde hace semanas.

Estas declaraciones solo han echado más leña al fuego, ya que dejan abierta la posibilidad de que cada uno esté enfocado en su vida, sin un vínculo cercano como antes. Aun así, tampoco se puede decir que todo esté terminado. Más bien, parece una relación en pausa o en un momento complicado.

Tinelli enfocado en nuevos proyectos

Por otro lado, El Tirri también contó que el conductor está concentrado en su trabajo y en nuevos proyectos que vienen en camino. Esto podría explicar por qué Tinelli está más enfocado en lo profesional que en lo personal en este momento.

"Tiene un proyecto muy grande para cubrir toda la copa, hay cosas programadas de vueltas a la TV, otro proyecto de streaming, no puedo decir más", reveló.

En conclusión, la ausencia de Milett Figueroa en el cumpleaños de Marcelo Tinelli y las declaraciones de El Tirri han vuelto a encender los rumores sobre una posible distancia entre ambos. Aunque no hay confirmación oficial, las señales apuntan a que la relación estaría pasando por un momento incierto. Por ahora, todo queda en especulación, mientras la historia sigue dando de qué hablar en la farándula.