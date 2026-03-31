Alejandra Baigorria responde a sus detractores con mensaje: "Si tengo que empezar de cero, lo haré"

Alejandra Baigorria ha lanzado un nuevo proyecto de negocio donde con las ganancias realiza una acción benéfica. Así mismo, llamó la atención por poner a su esposo Said Palao como gerente, pero Magaly la atacó por las ganancias que tendría bajo un apoyo.

Baigorria responde a sus 'haters'

Luego de escuchar cómo Magaly Medina despotricaba contra ella y su nuevo negocio donde el público participa realizando yapes y gana grandes premios, Alejandra Baigorria sale a defenderse por medio de sus redes sociales, señalando que siempre ha trabajado desde pequeña y nada la hará caer. Así mismo, señala que si tiene que empezar de nuevo vendiendo en las calles, lo hará sin miedo alguno.

"Con Dios a mi lado, nada me da miedo. Si tengo que empezar de cero, así lo haré, trabajaré duro como siempre, no me dejaré caer y con garras pelearé. Si tengo que salir a vender a la calle así será, mi fortaleza viene de arriba, pueden querer derribarme, pero con Dios en el corazón no hay maldad que te pueda llegar", declaró.

Mensaje de Alejandra Baigorria en las historias de sus redes

Responde con dureza a cuestionamientos

Durante una reciente emisión del programa "Arriba Mi Gente", Alejandra Baigorria fue interceptada por los medios a su retorno de Estados Unidos. Lejos de esquivar las preguntas, la empresaria decidió enfrentar la situación y defender su posición frente a los comentarios que han circulado en su contra.

"Soy una mujer trabajadora independientemente de lo que pase en mi vida personal estoy perfectamente de acuerdo que tengan una opinión pero diferente es querer destruirme eso es maldad y porsiacaso no se me entrecorta la voz por lo que esta haciendo esa mujer al meterse con mi negocio al decir una obra social de un sol", expresó visiblemente afectada con la voz quebrada.

Sus declaraciones fueron interpretadas como una respuesta directa a críticas recientes, especialmente aquellas vinculadas a sus iniciativas empresariales y labores sociales. En ese sentido, Baigorria reafirmó su compromiso con su trabajo y dejó en claro que no permitirá que se ponga en duda su esfuerzo, ya que viene trabajando desde hace muchos años.

De esta manera, Alejandra Baigorria sigue fuerte señalando que trabaja incansablemente en varios de sus negocios y que a pesar de los ataques de sus detractores como Magaly Medina, se defenderá y continuará con lo que ama, así tenga que empezar de nuevo vendiendo en las calles.