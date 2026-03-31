Jazmín Pinedo cuestiona celebración de cumpleaños de Said Palao en 'Esto es guerra': "Lo han premiado"

Jazmín Pinedo criticó que Said Palao fuera "premiado" en su cumpleaños tras su polémico ampay en Argentina.

Jazmin Pinedo opinó sobre el cumpleaños de Said Palao.
31/03/2026

Said Palao cumplió 33 años y fue felicitado en su programa 'Esto es Guerra'. Este detalle no pasó desapercibido para la conductora Jazmín Pinedo, quien cuestionó que se le haya 'premiado' en medio de su polémica por el ampay en Argentina con jovencitas, a pesar de estar casado.

Jazmín Pinedo indignada por celebración a Said Palao 

El momento polémico se dio en la última emisión de 'Más Espectáculos', este martes 31 de marzo, cuando Jazmín Pinedo presentaba la nota sobre el cumpleaños de Said Palao, quien fue felicitado por la conductora Katia Palma y el resto de sus compañeros de 'Esto es guerra'.

"Ah, lo han premiado ¿no? Sí, lo han premiado. En 'Esto es Guerra' le celebran su cumpleaños a Said Palao. ¿Qué opinamos? Alejandra ahorita está en otras, tratando de solucionar ahí su cabeza primero todo lo que siente, todo lo que le ha pasado. Pero, ¿le celebran su cumpleaños?", comentó la exchica reality.

Al respecto, Jazmín Pinedo cuestionó que se le diera pantalla a Said Palao, pese a que, a su juicio, había faltado el respeto a su esposa Alejandra Baigorria al estar en fiestas consideradas para solteros. Como se recuerda, el bailarín fue captado en un yate en Argentina acompañado de varias chicas durante una despedida de soltero junto a Mario Irivarren, Pato Parodi y Francho Sierralta.

"O sea, ellos meten la pata y uno tiene el problema. Según mi productor ahí está el castigo (que le tiraran la torta). Yo le hubiera tirado otra cosa, la verdad. No entiendo por qué le celebraron el cumpleaños, es como premiarlo", agregó, evidenciando su molestia. 

Magaly aplaude a Alejandra Baigorria por no celebrar cumpleaños de Said Palao: "Él se lo ganó"
Jazmín Pinedo revela malestar de Said Palao

La postura de Jazmín Pinedo sobre el ampay de Said Palao ha sido muy crítica desde el inicio. Esta situación no habría sido del agrado del 'Samurai', quien incluso se habría negado a declarar para su programa, pese a que ambos pertenecen a América Televisión.

"Resulta que Said Palao ya no nos quiere declarar por mis declaraciones... Dice que además nos odia. ¿Me odia? ¿A mí más que nadie? Qué pena me da, no voy a poder dormir hoy día", dijo de forma irónica.

Con sus declaraciones, la conductora Jazmín Pinedo dejó en evidencia su postura crítica ante la celebración de Said Palao y la tensión que existiría entre ambos, dejando claro que no comparte la manera en que se manejó la polémica en torno al deportista.

