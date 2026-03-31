Magaly aplaude a Alejandra Baigorria por no celebrar cumpleaños de Said Palao: "Él se lo ganó"

Said Palao celebró su cumpleaños este 30 de marzo, pero esta vez sin Alejandra Baigorria, quien decidió no participar como en años anteriores. Tras el reciente ampay que mostró al chico reality en compañía de otras mujeres, Magaly Medina aplaudió la decisión de la empresaria de Gamarra, destacando su postura de mantenerse al margen.

Magaly destaca la postura firme de Alejandra frente a Said Palao

Said Palao cumplió 33 años y tuvo que hacerlo distanciado de su esposa, Alejandra Baigorria, quien en ese momento se encontraba todavía en Miami. Ante esto, la conductora Magaly Medina recordó en su programa que la empresaria siempre había sido muy empeñosa al celebrar el onomástico del 'Samurai', como solía presumir en redes sociales.

"Ella, desde hace cinco años le celebraba su cumpleaños los 30 de marzo. Le ha hecho las reuniones familiares, lo ha llevado de viaje, la parrillita, también lo ha llevado a un yate, pero parece que a él le gustan otros yates", comentó la 'urraca'.

Sin embargo, debido al reciente ampay de Said en Argentina, Alejandra Baigorria decidió mantener un perfil bajo y ni siquiera lo saludó en redes sociales. Este gesto fue bien recibido por la 'urraca', quien afirmó que Palao no merecía ser celebrado tras la falta de respeto a su relación.

"Ella se fue a Miami, él se quedó acá y ella tuvo por lo menos la inteligencia emocional de no celebrar su cumpleaños", mencionó.

Además, Magaly Medina destacó que, en esta ocasión, Said no tuvo una gran celebración, más allá de ser felicitado por sus compañeros de 'Esto es guerra' y pasar tiempo como padre con su pequeña hija.

"Ni su familia le ha organizado un té con galletas. Él se lo ganó, porque un hombre que paga con deslealtad, se merece eso", concluyó.

Alejandra Baigorria se quebró en su llegada a Lima

Este martes 31 de marzo, Alejandra Baigorria llegó a Lima y fue abordada por la prensa en pleno Aeropuerto Jorge Chávez. Fue en ese momento que la empresaria se mostró muy afectada, señalando que había escuchado las críticas de Magaly Medina a su nuevo negocio, con el cual busca generar ayuda social.

"Yo estoy perfectamente de acuerdo que ustedes tengan una opinión, pero muy diferente es querer destruirme. Eso es diferente. Eso es maldad, eso ya es maldad. Yo felizmente tengo mi corazón lleno de Dios y de ayuda", comentó con la voz quebrada.

Además, aclaró que, antes de que se especulara que su estado emocional se debía a la polémica con Said Palao, se refería a los comentarios de Medina, pues considera que ataca uno de los aspectos que más le importan: su trabajo como mujer emprendedora.

"Y por si acaso no se me entrecorta la voz por nada más que por lo que me está haciendo esa mujer. Ella va a decir: 'No, que eso no te he hecho yo'. No, sí me estás haciendo, porque te estás metiendo con mi negocio, al cual yo me saco la mugre, diciendo que hay una obra social de un sol. A ver si ella también hace una obra social, pues a ver. Ya me cansé, ya", comentó muy ofuscada.

En conclusión, aunque Alejandra Baigorria decidió no celebrar el cumpleaños de Said Palao y fue felicitada por Magaly Medina por su postura firme. De esta manera, la empresaria sigue pasando por momentos difíciles mientras intenta mantenerse enfocada en su trabajo y sus proyectos.