Flor Ortola enfrenta a Samu Suárez por sugerir que hablaría de Alejandra para generar prensa: "¿Tienes amigos?"

Flor Ortola volvió a generar polémica tras protagonizar un tenso intercambio con el periodista Samuel Suárez, luego de que este insinuara que podría quedar como una "oportunista" por referirse al tema de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Flor Ortola y Samuel Suárez tienen tenso debate

En la última emisión de 'Q' Bochinche', Flor Ortola fue invitada y consultada por las críticas que la señalan como la supuesta 'vocera' de Alejandra Baigorria, además de defender a Said Palao tras el polémico ampay en Argentina. Frente a ello, la argentina negó esa versión y aseguró que la empresaria puede salir a defenderse por sí sola.

Sin embargo, Samuel Suárez le respondió que podría estar quedando como una "oportunista" al referirse al tema sin autorización y generar contenido a partir de la situación. Ante esto, Ortola aclaró que justamente por ese motivo había decidido no volver a tocar el tema para no exponer a sus amigos, y le lanzó una directa pregunta al periodista:

"¿Tienes amigos Samu? (Sí, claro) Entonces, ¿cómo actúas vos con tus amigos? Los acompañas, los defendés, los apoyas, los escuchas... yo soy así con mis amistades y con la gente que quiero y me vas a conocer", dijo la argentina.

Por su parte, el conductor del espacio digital marcó distancia y explicó que su rol como comunicador de espectáculos le impide, en muchos casos, mantener cercanía con figuras de la farándula.

"Por eso mismo motivo trato de no tener amigos en la farándula. Tú también tienes un trabajo de crítica, sino imagínate mañana te van a meter en un reality para que estés alabando a Alejandra todo el día", respondió.

Finalmente, Flor Ortola se mantuvo firme en su postura y dejó en claro que su actitud responde a su forma de ser, asegurando que no considera haber actuado mal y que siempre intentó referirse al tema con respeto hacia su amiga.

¡Se caldearon los ánimos!

En otro momento, Flor Ortola explicó que la controversia surgió a raíz de sus declaraciones sobre el viaje a Argentina de Said Palao y otros chicos reality, asegurando que tanto Alejandra Baigorria como las parejas de los involucrados estaban al tanto.

"Yo dije: no hablen de viaje trampa o de que se escaparon, los chicos habían comentado y sus esposas sabían que ellos iban hacer un viaje juntos. Luego se empezó a tergiversar y a poner palabras en mi boca como se hace usualmente", precisó.

Frente a ello, Samuel Suárez rechazó esa versión y defendió el tratamiento del tema en medios.

"A mí no me estés señalando, nadie está poniendo palabras en tu boca. Los medios se lo aclararon solitos, solamente agarraron el clip y lo cortaron y lo subieron. Ahora que no fue la intención... eres libre de opinar, si quieres alabar a Said Palao...", respondió.

Ante las críticas, Ortola aclaró que no mantiene una amistad con Said Palao, negando que su intención haya sido limpiar su imagen o influir en Alejandra Baigorria para favorecer una reconciliación o evitar cuestionamientos públicos.

De esta manera, el cruce dejó claras las diferencias entre Flor Ortola y Samuel Suárez, y evidenció que el tema de Alejandra Baigorria y el ampay de Said Palao aún sigue dando que hablar en la farándula peruana.