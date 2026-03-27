Magaly Medina celebra su aparición en el streaming más visto de Argentina tras ampay de Mario y Said

Magaly Medina se mostró orgullosa de haber sido invitada al streaming argentino Luzu TV, considerado uno de los más vistos de Latinoamérica. Todo ocurrió luego del escándalo del ampay en Argentina que involucró a Mario Irivarren y Said Palao y que llegó a tierras gauchas. Durante su programa "Magaly TV La Firme", la periodista contó detalles de esta experiencia.

Magaly Medina orgullosa de aparición en exitoso podcast argentino

Magaly Medina no ocultó su emoción luego de aparecer en "Nadie sabe nada" de Luzu TV, uno de los espacios más vistos de Argentina y Latinoamérica. Todo se dio tras el escándalo del ampay en Argentina que remeció la farándula y puso a su programa en boca de todos. En "Magaly TV La Firme", contó cómo se dio esta entrevista y lo orgullosa que se sintió por el reconocimiento internacional.

"Mejor vayamos a noticias más alentadoras porque sí tuve una conexión hoy día esta mañana con Luzu TV... de verdad para mí fue un motivo de orgullo que debido a un ampay que hicimos en la Argentina ellos nos conocieran", comentó.

Magaly explicó que todo empezó con el ampay realizado en Argentina, el mismo que involucró a conocidos chicos reality. Este caso no solo generó polémica en Perú, sino que también llamó la atención en el país gaucho. La conductora destacó que el estilo de su programa fue uno de los puntos que más sorprendió. Incluso recordó que este estilo no es nuevo, sino que lo viene construyendo desde hace años.

"...vieran nuestro programa, el estilo de narrativa les asombró mucho, cómo contamos nuestras notas", señaló. "Bueno, casi les digo que ese estilo lo hice desde hace 29 años... muchos copiaron ese estilo y eso es un honor para mí", agregó.

Magaly también se tomó un momento para valorar el esfuerzo de su equipo, especialmente de quienes viajaron a Argentina para conseguir las imágenes. Además, contó que no fue fácil lograr ese ampay, ya que muchas veces la información no es clara o se complica en el camino.

"...acá hay gente que no sale a la luz... pero son las dos personas que hicieron el trabajo fuerte... hicieron todo el trabajo minucioso, detectivesco, un trabajo esforzado, pero que lo hicieron muy bien. Esto además es algo que nos ha costado bastante trabajo, porque a veces tienes información y es chueca, y las dificultades para conseguir ese ampay son muy por fuera del alcance", expresó.

Invitada especial en Argentina

Otro detalle que llamó la atención fue la invitación que recibió por parte del equipo de Luzu TV. Magaly reveló que la conversación fue divertida y que incluso la invitaron a visitarlos en su set.

"(El ampay de Mario y Said en Argentina) Eso nos ha servido para que Luzu nos mire acá. Luzu,, un canal de streaming y con su programa estrella 'Nadie sabe nada'. En la mañana hablamos con ellos. fue bastante divertido, por cierto, y me han invitado a que vaya, que cuando esté en Argentina, que no sé cuándo será, pues pues que vaya a visitarlos. Yo feliz de la vida", mencionó.

Los conductores del programa también destacaron su presencia y el alcance de su trabajo. Como siempre, Magaly no dejó de lado su estilo directo y hasta lanzó comentarios que hicieron reír a todos del programa.

"Qué honor que nos haya nombrado en tu programa tan visto allá en Perú", le dijeron con respecto a su reacción al ampay de Said y Mario. "Soy casada. (¿Qué haces si tu marido está en un yate acá en Argentina cintureando a una?) Me quedo con la casa que tenemos, con los carros, con todo. Y lo lanzo a los otros conductores críticos de TV para que lo destrocen. Está advertido", comentó Magaly.

En conclusión, Magaly Medina celebró su llegada a uno de los streamings más importantes de Argentina y Latinoamérica. Gracias a un ampay que cruzó fronteras, su programa logró reconocimiento internacional. Para la 'Urraca', este logro no solo es suyo, sino de todo su equipo y del estilo que ha construido durante años.