Magaly raja de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en podcast argentino: "Creo que a nadie le importa"

Magaly Medina sorprendió al hablar sobre la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli durante su participación en el podcast argentino "Nadie dice nada" de Luzu TV. La popular 'Urraca' no dudó en opinar, pero también criticar a este romance que en su momento dio mucho de qué hablar en Perú.

Magaly Medina sobre relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Magaly Medina volvió a encender la polémica, esta vez desde Argentina. La periodista fue invitada al podcast "Nadie dice nada" de Luzu TV y no dudó en opinar sobre la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli.

Durante la conversación, una de las conductoras le preguntó si algún chisme argentino había llegado al Perú. Magaly respondió sin pensarlo dos veces.

"Claro, pues lo de Tinelli con Milett", soltó, recordando uno de los romances más comentados en su momento.

La charla se puso más picante cuando le preguntaron directamente qué opinaba sobre Milett. Fiel a su estilo, Magaly fue frontal y no suavizó su respuesta. La reacción sorprendió en el set.

"(¿Pero cómo te cae Milett?) Mal", dijo la 'Urraca', quien estaba conectada mediante una videollamada, dejando en claro su postura sin darle muchas vueltas.

También habló sobre el estado actual de la relación y cómo ha cambiado la atención del público. Magaly explicó que, aunque al inicio la relación generó bastante interés, con el tiempo eso se fue apagando. Según comentó, ahora ya no es un tema relevante ni en Perú ni en Argentina. Para la conductora, la historia perdió fuerza por las idas y venidas de la pareja.

"Sí, claro. Eso fue eso el chisme, el último que hemos desarrollado. Ahora ya es como que ha bajado la marea sobre ese noticia ya ni sabemos si están, si no están pero creo que a nadie la importa", afirmó.

De la emoción al desinterés

La periodista recordó que al inicio muchos programas querían tener a Milett y Tinelli como invitados. Había expectativa y curiosidad por su relación. Sin embargo, todo eso cambió con el paso del tiempo. Magaly explicó que la falta de estabilidad hizo que el público se cansara.

"Al principio un sector de la prensa estaba entusiasmada, un sector de programas de televisión, se morían por invitarlos. Pero luego de estas idas y venidas y esto que Marcelo no parece decidirse que la dejaba abandonada y se largaba a Europa al estilo de estos chicos reality", comentó en referencia al reciente ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina.

Además, dejó entrever que hubo rumores alrededor de Tinelli que también influyeron en cómo se veía la relación. A diferencia de lo que dijo sobre Milett, Magaly aclaró que no tiene una opinión fuerte sobre el conductor argentino.

"(Marcelo) Se iba claro, a él nadie lo cogía pues con cintureando como se dice con otras mujeres. Pero los rumores existían, no sé y eso fue enfriándose, poco a poco. A mí Marcelo Tinelli no me cae ni mal ni bien", señaló.

En conclusión, Magaly Medina fue directa al opinar sobre Milett Figueroa y su relación con Marcelo Tinelli, dejando claro que ya no le genera interés y que la historia perdió relevancia con el tiempo. Sus comentarios han vuelto a encender la polémica, demostrando que, aunque el tema ya no esté en su pico, aún sigue dando que hablar.