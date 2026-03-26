Magaly asegura que conductores de TV quieren que su esposo le sea infiel: "Soy de las más odiadas"

Magaly Medina es sin duda una de las conductoras más importantes del espectáculo, fama que tambien le ha ganado muchos detractores, incluyendo propios colegas. Recientemente, la 'Urraca' habló con un medio argentino y se despachó con todo.

Magaly Medina revela que le desean el mal

Luego de la viralización del ampay en Argentina de los chicos reality, Magaly Medina apareció en 'Luzu TV', uno de los pódcast más famosos del espectáculo argentino. Allí se refirió a su fama en la televisión y aseguró que muchos dentro del medio quieren verla caer.

En ese contexto, uno de los conductores le preguntó si era cierto que otros colegas deseaban que su esposo, Alfredo Zambrano, le fuera infiel y que no tuviera éxito en su carrera.

"Por favor, yo soy de las conductoras más queridas y más odiadas a la vez. Todos desean que me vaya mal, que mi marido me ponga los 'cachos', que yo no tenga rating", expresó.

Ante ello, los colaboradores del espacio le consultaron si esto se debía a que revela muchos secretos de la farándula, a lo que Magaly respondió que también tiene que ver con su estilo directo y sus comentarios críticos.

"Sí, yo creo que sí, y porque critico también. Yo critico muchas conductas que acá son usuales, que son permitivas y se normalizan. Entonces no soporto la hipocresía en este mundo tan farandulero", concluyó.

Magaly responde Onelia Molina tras polémicas por audios



En la reciente emisión de su programa, Magaly Medina se pronunció sobre las declaraciones de Onelia Molina, quien aseguró que se difundieron audios suyos relacionados con la despedida de soltero de Said Palao en Colombia sin su consentimiento.

La conductora sorprendió al afirmar que fue la propia Onelia quien se contactó con sus reporteros para brindar información sobre su expareja, Mario Irivarren, e incluso sugerir que investigaran más sobre el tema.

"Los reporteros son eso, que vamos en busca de cazar la noticia. Si ella llama, porque ella llamó tengo que decirlo si vamos hablar con la verdad, nosotros no la llamamos. Ella llamó para contarnos lo que ya han escuchado y si podíamos investigar, pero fue hace un año, a estas alturas ya pasó bastante tiempo", respondió.

En conclusión, Magaly Medina continúa marcando agenda en la televisión peruana con la difusión de ampays como el de Said Palao y Mario Irivarren, lo que le ha valido tanto detractores como mayor exposición, incluso en escenarios internacionales.