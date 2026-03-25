Onelia Molina acusa que 'urracos' de Magaly la grabaron sin permiso: "Era una conversación privada"

La polémica en torno a Onelia Molina crece tras la difusión de chats vinculados a Alejandra Baigorria, en medio del escándalo por el ampay de Mario Irivarren con Said Palao en Argentina. Ante ello, la modelo decidió pronunciarse para explicar cómo se hicieron públicas las conversaciones.

Onelia Molina asegura que conversación fue grabada sin su consentimiento

Durante su participación en el programa "Doble Sentido", Onelia Molina explicó su versión sobre la filtración de los chats difundidos en Magaly TV La Firme. La modelo sostuvo que nunca autorizó que dicha conversación se hiciera pública y que, en realidad, fue grabada sin que ella lo supiera.

"Lo único que quise hacer en su momento es enviar mi comunicado y solo eso. Lamentablemente conversé con personas que de repente en su momento me enviaron muchos datos de lo que viene pasando con mi pareja y lamentablemente me hicieron una llamada que pensé que era privada pero fue grabada sin mi consentimiento, pero igual no mentí, no dije algo que no es, las cosas fueron así", declaró.

En ese sentido, remarcó que su intención inicial no era exponer detalles, sino simplemente aclarar su situación personal tras el escándalo. Según explicó, la conversación surgió en un contexto delicado, luego de recibir información y pruebas que la afectaron emocionalmente.

Asimismo, dejó en claro que no existió ningún acuerdo económico ni entrevista formal para revelar esa información.

"No me dijeron, no hay un pago, no fue una entrevista, fue algo netamente personal. Es más, hablaron conmigo, me enviaron cosas netamente horribles... Absolutamente todo lo haré ahora de manera privada, tendré mucho cuidado con las personas que tengo cerca y hablé con las personas involucradas", sentenció.

Descarta retomar el tema con Alejandra Baigorria

En otro momento, Onelia Molina fue consultada sobre la posibilidad de volver a conversar con Alejandra Baigorria tras la controversia generada. La modelo fue enfática en señalar que ya dijo todo lo que consideraba necesario y que no piensa seguir exponiendo a terceros públicamente.

"No voy a hablar de terceros, lo que tuve que hablar y decir se lo dije a ella. Se lo vuelvo a repetir si lo ve, es que le deseo lo mejor, no sé qué decisión va a tomar, pero yo he sido súper clara con ella, le he mostrado lo que tenía que mostrar y para mí fue suficiente", expresó.

Con estas declaraciones, la modelo marcó distancia de la polémica mediática y dejó entrever que prefiere manejar cualquier situación pendiente en el ámbito privado. Además, su mensaje sugiere que ya cumplió con informar a Baigorria sobre lo que sabía respecto a los hechos que rodean la controversia.

En conclusión, la controversia alrededor de Onelia Molina pone nuevamente sobre la mesa los límites entre lo privado y lo público en la farándula. Aunque la modelo defiende la veracidad de sus declaraciones, también reconoce que la filtración de conversaciones personales sin consentimiento ha tenido consecuencias en su entorno cercano.