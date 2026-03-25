María Pía Copello cuestiona a Onelia Molina por exponer chats: "Eso le corresponde a Alejandra"

La reciente aparición de Onelia Molina en Magaly TV La Firme generó debate en el espectáculo. La odontóloga reveló detalles de su ruptura con Mario Irivarren y expuso una conversación con Alejandra Baigorria. La situación provocó reacciones, incluida la de María Pía Copello en su programa digital Sin + Qué decir

Críticas por la exposición de conversaciones privadas

Durante su espacio, María Pía Copello abordó la polémica generada por Onelia Molina y cuestionó directamente la decisión de hacer pública una charla íntima con Alejandra Baigorria. La conductora consideró que este tipo de conversaciones deben mantenerse en el ámbito privado, ya que forman parte de la confianza entre amigas.

"El problema está en que las declaraciones, o sea, las conversaciones que han tenido con Alejandra han sido privadas. A quien le corresponde decir eso, creería yo, es a Alejandra, no a Onelia. No creo que se le haya contratado de vocera a Onelia", expresó con firmeza.

A pesar de su crítica, Copello también mostró empatía hacia la situación emocional de Onelia Molina. Reconoció que sus declaraciones surgen desde el dolor tras la polémica con su expareja.

"Ella está hablando desde la cólera, obviamente, y está dolida, pues con justa razón", añadió, dejando claro que comprende su reacción, aunque no comparte la forma en que manejó la información.

La conductora remarcó que su cuestionamiento no busca minimizar lo ocurrido ni defender a terceros, sino marcar un límite sobre el respeto a la privacidad, incluso en medio de situaciones mediáticas.

El respaldo del público y la polémica que continúa

El tema no solo quedó en el análisis del programa, sino que también generó una fuerte participación del público. A través de una encuesta realizada en el espacio de Copello, se consultó a los usuarios si Onelia Molina actuó correctamente al revelar los chats con Alejandra Baigorria.

Los resultados sorprendieron a la conductora: un 70% de los participantes respaldó a Molina y consideró que hizo bien en contar su versión, mientras que un 30% opinó que la influencer cometió una indiscreción.

"La gente le da la razón. Bueno, está bien. Hay democracia", comentó Copello, aceptando la opinión mayoritaria, aunque manteniendo su postura crítica.

Asimismo, la presentadora aclaró que su opinión no implica una defensa hacia Said Palao ni una intención de encubrir posibles hechos de infidelidad. Su enfoque, reiteró, se centra únicamente en la decisión de hacer pública una conversación privada.

"Es que el problema está en que las conversaciones que ha tenido con Alejandra han sido privadas", insistió, subrayando que la forma en que se expuso la información es el punto central de la controversia.

En conclusión, el caso de Onelia Molina continúa generando opiniones divididas, evidenciando el delicado equilibrio entre contar la verdad y respetar la privacidad de terceros. Mientras figuras como María Pía Copello cuestionan la forma en que se difundió la información, gran parte del público respalda la decisión de la influencer de hablar abiertamente.