Xiomy Kanashiro descubre que su signo es "infiel" y Rebeca Escribens la trolea: "Mosca muerta "

La reciente aparición de Xiomy Kanashiro en el magazine América Hoy volvió a colocarla en el centro de la atención mediática. La también pareja de Jefferson Farfán protagonizó un momento inesperado en vivo que combinó bromas, indirectas y una rápida respuesta que no pasó desapercibida entre sus compañeros.

Xiomy Kanashiro responde tras comentario en vivo

Todo ocurrió durante una dinámica en la que se analizaban los signos del zodiaco. En ese contexto, el nombre de Xiomy Kanashiro salió a relucir cuando se mencionó que el signo Acuario figura entre los más "infieles". Fue entonces cuando Rebeca Escribens lanzó un comentario que tomó por sorpresa a la modelo.

"(Agárrate, Xiomy que decía muy orgullosa que es acuariana) Tremenda mosca muerta", expresó la conductora, generando reacciones inmediatas en el set.

Lejos de quedarse callada, Kanashiro respondió rápidamente y con humor, recordándole a su compañera que su signo también figuraba en la misma lista. "Rebeca doble cara", replicó, provocando risas entre los presentes.

La reacción de la modelo fue celebrada tanto por Escribens como por otros integrantes del programa, quienes resaltaron su desenvolvimiento frente a cámaras. En medio de la conversación, también se habló sobre su relación con Jefferson Farfán, momento en el que Xiomy dejó en claro que atraviesa una etapa estable.

"Me ha tocado un hombre maduro seguro que me apoya mucho", señaló, dejando ver la confianza que tiene en su pareja.

@rkt696 Xiomy se enteró que su signo es infiel y Rebeca la troleó ♬ sonido original - rkt696

Pregunta incómoda y tenso momento en el set

Esto se suma a que hace unos días, Rebeca Escribens sorprendió a Xiomy con una pregunta directa sobre su vida personal. En medio del mismo segmento, la conductora quiso saber si la bailarina estaba buscando convertirse en madre, lo que tomó por sorpresa a la también integrante de orquesta.

La situación se originó cuando Frank Mendizábal comentó que Xiomy estaba en la búsqueda de una nueva integrante para su agrupación musical. Aprovechando ese contexto, Escribens lanzó una interrogante que generó tensión: si se refería a una nueva compañera o a un hijo.

"¿Estás buscando un hijo o una compañera?", preguntó la conductora. Ante ello, Xiomy respondió con firmeza y sin rodeos: "Todavía no, Rebeca, todavía no", dejando clara su postura.

La reacción no pasó desapercibida. Escribens, entre risas, contó cómo fue la expresión de su compañera tras la pregunta, incluso se levantó para abrazarla y besarla, intentando bajar la tensión del momento.

"Me puso la cara ja, ja, ja (El primer cuadre de Xiomy a Rebeca Escribens)", comentó divertida, reconociendo la contundente respuesta de la bailarina.

En conclusión, la participación de Xiomy Kanashiro en América Hoy continúa consolidándose con el paso de las semanas. Su capacidad para responder con naturalidad y humor ante situaciones inesperadas refleja su adaptación al formato en vivo y su crecimiento como figura televisiva.