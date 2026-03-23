Xiomy Kanashiro opina por qué Yahaira Plasencia no oficializa a Luis Fernando: "Quiere cuidar su relación"

Xiomy Kanashiro decidió opinar sobre la comentada relación entre Yahaira Plasencia y el empresario Luis Fernando Rodríguez, más conocido como "Don Diablo". La colaboradora de "América Hoy" sorprendió al dar su punto de vista sobre por qué la salsera aún no hace oficial su romance.

Xiomy Kanashiro sobre relación de Yahaira Plasencia y Luis Fernando

Xiomy Kanashiro habló sin filtros sobre la relación entre Yahaira Plasencia y el empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido como "Don Diablo". La conductora dio su opinión sobre por qué la salsera aún no lo presenta como su pareja oficial.

Todo se dio en "América Hoy", donde analizaron imágenes del closet sale de Yahaira. En el video, el empresario aparece ayudándola, lo que encendió aún más los rumores de romance. Para Xiomy, el hecho de que él esté presente y apoyándola ya dice mucho. Según su mirada, ese tipo de gestos no son casualidad.

"A mí me parece bien. Porque si la pareja te apoya en el trabajo, lo vemos ahí apuntando", comentó la colaboradora de "América Hoy".

Sus palabras dejaron claro que, aunque no haya confirmación oficial, la cercanía entre ambos es evidente. Sin embargo, el tema que más llamó la atención fue por qué Yahaira no habla abiertamente de esta relación. Durante la conversación, Xiomy fue directa al explicar por qué la cantante estaría manteniendo todo en privado. Para ella, se trata de una decisión pensada.

"Yo creo que ella quiere cuidar más lo que ellos están pasando, lo que están viviendo. Mientras menos cuentas, mejor te va", afirmó.

Esta frase dejó en claro que, desde su punto de vista, Yahaira estaría protegiendo su relación para evitar problemas o exposición innecesaria. Cuando le preguntaron si esto tiene que ver con experiencias pasadas, Xiomy prefirió no asegurar nada, pero sí dar su percepción. Aun así, volvió a insistir en su idea principal.

"Por su experiencia que ella tuvo anterior, ¿tú crees que ahora sí ella ya no quiere?", señaló Janet. Yo te hablo desde mi punto de vista, Janet. Yo no puedo hablar por terceras personas", explicó Xiomy. "(Tú crees que ahora ella sí quiere cuidar?) Yo creo que quiere cuidar su relación y me parece bien. Después de lo que pasa. Me parece válido", agregó.

Un cambio tras lo vivido

En el set también comentaron que Yahaira podría estar actuando así por todo lo que vivió en relaciones anteriores, donde su vida personal fue muy expuesta. Frente a esto, la idea de mantener silencio tomó más fuerza. Xiomy estuvo de acuerdo con ese pensamiento-

"Obviamente, todo lo que le ha pasado a Yahaira Plasencia y ella dirá: 'no, mejor ahora lo cuido'", dijo Edson Dávila. "A veces es mejor", señaló Yahaira Plasencia.

Aunque Yahaira no ha confirmado su relación, las imágenes muestran que el empresario está presente en momentos importantes. Para muchos, eso ya dice bastante. El respaldo en su trabajo, los gestos y la cercanía han sido suficientes para que el público saque sus propias conclusiones.

"Al mismo estilo que Jefferson apoya a Xiomy Kanashiro también, porque te apoya en los closet sale", recalcó Janet Barboza. "Sí, por supuesto", respondió Xiomy.

En conclusión, Xiomy Kanashiro consideró que Yahaira Plasencia estaría optando por mantener su relación en privado para protegerla y evitar la exposición. Para la conductora, la cercanía con Luis Fernando Rodríguez es evidente, pero la decisión de no hacerlo público sería una forma de cuidar lo que están viviendo. Así, la salsera apostaría por una relación más reservada y alejada del escándalo.