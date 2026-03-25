Said Palao grita "Yo no fallo" en EEG tras ampay y lo comparan con Guty Carrera (VIDEO)

Said Palao volvió a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez por lo que hizo en pleno programa en vivo. El competidor sorprendió al gritar "Yo no fallo" tras ganar una prueba en "Esto es Guerra", en medio de toda la polémica por su ampay en Argentina. De inmediato, las redes lo compararon con Guty Carrera y su frase "Yo no fui infiel".

Said Palao es comparado con Guty Carrera tras gritar "Yo no fallo"

Said Palao volvió a generar comentarios, pero esta vez dentro de "Esto es Guerra". En medio de la polémica por el ampay en Argentina, el chico reality sorprendió con una reacción que encendió las redes. Todo ocurrió durante una competencia frente a Pancho Rodríguez. Aunque desde el otro equipo aseguraban que había fallado en la definición, Said logró ganar el punto.

Fue en ese momento cuando gritó con fuerza: "Yo no fallo. ¡Yo no fallo", dejando claro su mensaje en pleno programa en vivo.

El grito no tardó en viralizarse y usuarios no tardaron en recordar que Said traiciónó la confianza de Alejandra Baigorria tras el ampay en Argentina. Algunos incluso compararon la frase con una muy recordada de la farándula: el "Yo no fui infiel" de Guty Carrera a Melissa Loza. Para varios, la coincidencia fue imposible de ignorar.

"Esa frase me recordó a uno que decía 'yo no fui infiel' jajaja", "Pasamos de 'yo no fui infiel' a 'yo no fallo', "2016: 'Yo no fui infiel' | 2026: 'yo no fallo'", "¿Said Carrera eres tú?", "Yo no fallo PARA SER INFIEL", "De los creadores de 'yo no fui infiel' está el 'Yo no fallo'", comentaron en redes.

El escándalo sigue creciendo

Todo esto ocurrió justo después de que se difundiera un avance de "Magaly TV La Firme", donde se anunciaban nuevas revelaciones sobre Said Palao. En ese adelanto, Onelia Molina sorprendió al asegurar que tiene información sobre un viaje del chico reality a Colombia.

"Yo tengo el nombre de las chicas en Medellín", afirmó, dejando a todos atentos. Pero lo que más impactó fue lo que dijo después: "Son, literal, chicas de compañía. Si supieran que en Medellín se portaron peor, Said hizo de las suyas", comentó.

Tras el avance y el grito de Said, las declaraciones completas salieron al aire en la noche y generaron aún más polémica. Según lo contado, existirían pruebas de lo que pasó en ese viaje. Además, se mencionó que esta información salió a la luz luego de revisar un dispositivo.

"En el AirBnb pasaron cosas y la despedida de Said también, o sea la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos", señaló. "Yo tenía ID del Ipad de Diego, esos videos", se indicó.

Said sigue en competencia

Pese a todo lo que se dice fuera del programa, Said continúa compitiendo en "Esto es guerra" y mostrando su rendimiento en las pruebas. Sin embargo, cada acción suya es ahora observada con más atención por el público.

El grito de "Yo no fallo" no solo fue una celebración por su triunfo. También significó un momento que muchos interpretaron de distintas maneras.

En conclusión, Said Palao volvió a ser tendencia por gritar "Yo no fallo" en "Esto es Guerra". Su frase generó comparaciones con Guty Carrera y reavivó la polémica que lo rodea. Mientras el reality sigue, las revelaciones sobre su vida personal continúan saliendo. Todo apunta a que esta historia aún tiene varios capítulos por contar.