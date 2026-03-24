Onelia Molina expone detalles del viaje de Said Palao y Mario Irivarren en Colombia: "Ahí se portaron peor"

Después de que el ampay a Argentina delatara la infidelidad de Mario Irivarren, parece que Onelia Molina ya no le importaría más sobre él. Aunque parece que le ha llegado información de una viaje anterior a Colombia donde Said Palao y el resto de los chicos reality se habrían comportado aún peor.

Onelia Molina los delatará

En el avance del programa 'Magaly TV: La Firme', se ha revelado una tercera parte sobre el ampay a Said Palao y Mario Irivarren. Como se informó antes, los mismos 'cuatro fantásticos' realizaron un viaje en 2025 a Colombia donde fueron completamente solos y sin ningún registro de su salida en redes.

"Hoy en Magaly TV, La Firme, exclusivo, otra bomba estalla... Las confesiones de Onelia Molina sobre la escapada de los '4 fantásticos' a Colombia", declaró el reportero en el avance.

Luego, se escucha el audio de Onelia Molina que habría tenido en una conversación por llamada donde revela que tras terminar con Irivarren, se habría enterado de lo que sucedió en Colombia. Este viaje que fue un mes antes de que Said Palao se casara con Alejandra Baigorria y aparentemente fue una despedida de soltero.

"Yo tengo el nombre de las chicas de Medellín... son literal chicas de compañía, ahí se portaron peor, Said hizo de las suyas", se escucha decir a Onelia.

Sobre viaje a Colombia

Magaly Medina detalló que la escapada a Argentina no fue la primera de este tipo protagonizada por el grupo conocido como los "Cuatro Fantásticos", conformado por Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta. Según la periodista, los mismos amigos realizaron un viaje similar a Colombia en 2025.

"Ellos, los 'Cuatro Fantásticos', viajaron ya antes. El año pasado, por estas fechas, entre el 13 y 17 de marzo de 2025, viajaron a Colombia", señaló Magaly, mientras mostraba en pantalla detalles de los vuelos de los influencers.

Lo que generó mayor controversia fue la proximidad de esa escapada con la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria, celebrada el 26 de abril de 2025. La conductora cuestionó si la salida a Colombia habría sido, en realidad, una despedida de soltero encubierta.

"Tuvieron otro viaje de solteros, donde tampoco publicaron nada Patricio Parodi, Said Palao, Mario Irivarren y Francho Sierralta", agregó Medina.

De esta manera, Magaly está preparando una nueva revelación sobre las aventuras de Said Palao y Mario Irivarren, pero esta vez de un viaje previo que realizaron a Colombia antes de que el chico reality se casara con Alejandra Baigorria. Esta información sería dada por Onelia Molina.