Alejandra Baigorria sobre supuesto karma por lío de Mario y Onelia en su boda: "Callé muchas cosas"

Alejandra Baigorria se pronunció sobre todo lo que se viene comentando tras el ampay de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina. La empresaria fue consultada por un supuesto "karma" relacionado a lo que pasó con Mario y Onelia Molina en su boda y ella decidió contestar.

Alejandra Baigorria sobre polémica de Mario y Onelia en su boda

Alejandra Baigorria decidió hablar claro sobre la polémica que volvió a salir a la luz tras el ampay en Argentina. En una entrevista con "Amor y Fuego", la empresaria fue consultada por el supuesto "karma" relacionado a lo que pasó en su boda con Mario Irivarren y Onelia Molina, y no dudó en responder.

Como se recuerda, en su matrimonio se vivió un momento incómodo cuando Mario quiso acercarse a su ex, Vania Bludau, para "cerrar ciclos", pese a que Onelia estaba presente. En ese momento, Alejandra optó por no intervenir.

Ahora, con el escándalo reciente donde Mario fue captado besando a otras mujeres en Argentina, muchos han recordado ese episodio y han hablado de un supuesto "karma". Para muchos, ese momento hoy cobra otro sentido, ya que Alejandra no frenó la polémica situación en su boda y ahora se ve envuelta en un escándalo similar tras el ampay de Mario y Said en Argentina. Frente a eso, la empresaria fue directa.

"(Se habla mucho de un karma por lo que pasó en tu matrimonio con Mario y Onelia) ¿Qué te digo? Mario era mi amigo y por eso yo callé muchas cosas. En algún momento, sabrán todos qué es realmente lo que pasó, inclusive Onelia", dijo.

Con estas palabras, dejó claro que hay más detalles que aún no se conocen y que ella decidió guardar silencio en su momento por respeto a la amistad que tenían. Durante la entrevista, también le preguntaron si se sentía decepcionada por lo que ha pasado con Mario y todo el escándalo. La respuesta fue corta, pero contundente.

"(¿Te sientes decepcionada con 'Pato', con Mario, por lo ocurrido?) Sí... Al final, el hombre tira para el hombre", expresó.

Esta frase ha dado mucho que hablar, ya que muchos la interpretan como una crítica directa a la actitud de los involucrados. Además, deja ver que Alejandra no está de acuerdo con lo sucedido. La empresaria se mostró firme y segura, dejando en claro que no todo fue como se dijo en su momento.

Aclara su postura con Said Palao

En medio de la polémica, también surgieron rumores de que Alejandra le habría pedido a Said Palao que se disculpe públicamente tras su aparición en el ampay. Sin embargo, ella negó completamente esa versión y explicó su forma de ver las cosas.

"(¿Lo has condicionado, les ha pedido que así cometió el error público, lo haga (sus disculpas) de manera pública?) No, no, no, entonces yo estaría enamorada de Alejandra misma, porque si Said va a decir lo que yo quiero que diga. Entonces estaría enamorada de Alejandra, no estaría enamorada de Said", señaló.

El caso sigue dando de qué hablar en redes sociales y programas de espectáculos. La mezcla entre lo que pasó en su boda y el reciente ampay ha vuelto a poner a todos en el centro de la atención.

Alejandra, por ahora, ha decidido no contar todo, pero dejó abierta la posibilidad de que en algún momento se conozca la verdad completa. Sus declaraciones han generado distintas reacciones. Algunos la apoyan por hablar, mientras otros esperan que revele más detalles.

En conclusión, Alejandra Baigorria se pronunció sobre el supuesto "karma" en el ampay de Said Palao tras lo ocurrido con Onelia Molina y Mario Irivarren en su boda. Aunque no dio todos los detalles, dejó entrever que hay mucho más detrás de la historia. Entre indirectas, decepción y temas pendientes, la polémica sigue abierta y promete seguir dando de qué hablar.