Mariale Salazar, cantante de Son Tentación, reveló que está embarazada con emotivo post: "Dios sabe cuánto le rogué"

La cantante de Son Tentación, Mariale Salazar, emocionó a sus seguidores al anunciar su embarazo junto a su pareja, el músico Diego Ramírez. La noticia fue celebrada por fanáticos y colegas, quienes se reunieron en un emotivo baby shower.

Mariale Salazar anuncia su embarazo

A través de su cuenta de Instagram, Mariale relató el difícil camino que recorrió para poder concebir. Con un mensaje cargado de emoción, la cantante describió los obstáculos que enfrentó y la gratitud que siente por esta nueva etapa en su vida.

"Si alguien me hubiera dicho hace un año que esto sería una realidad, quizás hubiera llorado menos. Me rompí mil veces con pronósticos desalentadores, mi mundo se derrumbaba, intenté resignarme. Solo Dios sabe cuánto le rogué y lo que luché. Hasta que llegaste y, aún con todo en contra, te aferraste a la vida y hoy creces dentro de mí. Hemos superado tanto, bebé, falta poco, agárrate fuerte que mamá hace el resto. Te esperamos con mucho amor", escribió la salsera.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitaciones y apoyo por parte de amigos, familiares y colegas. Mariale agradeció las muestras de cariño con un emotivo mensaje:

"No tengo palabras para agradecerles sus buenos deseos. ¡Gracias por tanto cariño! Que Dios les multiplique todo lo bueno", señaló la artista.

Cabe recordar que Mariale Salazar y Diego Ramírez mantienen una relación de larga data. En 2023, la cantante había informado que llevaba más de cuatro años con el músico, aunque enfrentaron algunos problemas que incluso derivaron en una separación temporal. Ahora, tras superar esas dificultades, esperan con ilusión la llegada de su primer hijo.

Baby shower lleno de cariño y reencuentros

El fin de semana, Mariale Salazar celebró un emotivo baby shower rodeada de sus seres más cercanos y de sus compañeras de Son Tentación. La directora de la orquesta, Paula Arias, compartió en sus historias de Instagram imágenes exclusivas del evento, mostrando la unión y la alegría del grupo frente a la llegada del nuevo integrante.

Las fotos reflejan la emoción de las "tentaciones", quienes posaron junto a Mariale y compartieron con sus seguidores la felicidad de acompañar a la cantante en este momento especial. La futura mamá prefirió mantener en secreto el sexo del bebé, aumentando la expectación entre sus fanáticos.

La celebración combinó afecto familiar, amistad y la fuerza del vínculo que une a las integrantes de la orquesta, destacando la importancia de la comunidad en la vida de la artista.

En conclusión, la llegada del primer hijo representa un momento trascendental para Mariale Salazar, quien ha logrado combinar su carrera musical con la maternidad. Con el respaldo de Diego Ramírez, su familia y sus compañeras de Son Tentación, la cantante se prepara para este nuevo capítulo lleno de amor.