Samahara Lobatón revela detalles del difícil episodio que vivió con Bryan Torres: "Su forma de amar me lastimaba"

Los primeros días de convivencia en el reality La Granja VIP Perú continúan generando momentos intensos y emotivos. Esta vez, Samahara Lobatón se convirtió en el centro de atención tras sincerarse en una conversación sobre su verdad sobre su tormentosa relación con Bryan Torres,

Samahara Lobatón expone su relación con Bryan Torres

En una conversación con Mark Vito, Samahara Lobatón relató cómo inició su vínculo con Bryan Torres tras separarse del padre de su primera hija. Según explicó, la relación se extendió por aproximadamente tres años, pero estuvo marcada por constantes conflictos y situaciones dolorosas.

"Me separé del papá de mi hija y conocí al papá de mis dos últimos hijos. Estuve con él tres años pero él me sacaba la vuelta, trabajaba en la noche, no era una persona que realmente me amaba y si me amaba, su forma de amar era muy hiriente para mí", comentó.

La influencer también recordó que, pese a los problemas, decidió retomar la relación tras el nacimiento de su primera hija en común, con la esperanza de reconstruir su familia. Sin embargo, los conflictos no se detuvieron. Según su testimonio, nuevas infidelidades salieron a la luz poco tiempo después, incluso a través de programas de espectáculos.

"Tuve mi primera hija, me separé porque tuve muchos problemas y a los meses, en el baby shower, regresamos. Nació mi hija a los meses salieron un montón de mujeres en Magaly, él me ponía los cachos. Fue muy difícil para mí, decidí perdonarlo, mi hija tenía 3 meses y me embaracé", relató.

Sus declaraciones evidencian una relación marcada por idas y vueltas, en la que, según sus propias palabras, intentó mantener la estabilidad familiar pese a las dificultades emocionales que enfrentaba.

La fuerte confesión sobre violencia y su decisión de no denunciar

El momento más impactante de su testimonio llegó cuando Samahara Lobatón reveló que la relación no solo estuvo marcada por infidelidades, sino también por un episodio de violencia física. La influencer contó que descubrió un video íntimo de Bryan Torres con otra mujer, lo que desencadenó una fuerte confrontación.

De acuerdo con su relato, la situación escaló hasta un nivel alarmante, poniendo en riesgo su integridad. A pesar de ello, tomó una decisión que generó polémica entre los seguidores del programa: no presentar una denuncia formal contra el cantante.

"Él me pegó, casi me mata y yo no lo denuncié porque mis hijos merecen a su papá y yo no voy a ser la culpable de que su papá esté preso", indicó.

Sus palabras generaron debate en redes y entre televidentes de La Granja VIP. Algunos cuestionaron su decisión, mientras otros mostraron comprensión por el contexto emocional y familiar. Usuarios destacaron que estos casos reflejan la complejidad de la violencia en pareja, con factores como hijos, dependencia y miedo.

En conclusión, las confesiones de Samahara Lobatón en La Granja VIP Perú expusieron una historia marcada por el dolor y decisiones difíciles por sus hijos. Su testimonio generó impacto y abrió un espacio de reflexión sobre relaciones tóxicas y violencia.