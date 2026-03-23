Youtuber iOA sorprende al revelar que fue amante de un futbolista y expone fotos: "Se lo dije a su novia"

El creador de contenido iOA generó revuelo al revelar una supuesta relación con un futbolista peruano de la Liga 3. Según afirmó, fue engañado al descubrir que el deportista mantenía otra relación. El caso llamó la atención por la denuncia y las pruebas que el propio influencer hizo públicas.

Influencer expone romance oculto con futbolista de Liga 3

Según relató iOA en sus redes sociales, el vínculo con el jugador comenzó en septiembre de 2025. Durante ese tiempo, ambos habrían compartido momentos importantes, lo que llevó al influencer a involucrarse emocionalmente sin sospechar que existía otra persona en la vida del deportista.

"Me acabo de dar cuenta que el chico con el que salía desde septiembre del año pasado, tiene novia y estuvo con ella todo este tiempo", escribió, evidenciando su sorpresa y decepción.

Además, el youtuber también manifestó su indignación al revelar que algunos gestos que consideraba especiales no eran exclusivos de su relación.

"Y lo peor de todo es que las cosas que le daba, se las daba a ella o las usaba con ella", expresó, visiblemente afectado por la situación.

Entre los episodios que más lo marcaron, mencionó fechas significativas como el Día de San Valentín. Mientras el futbolista compartía el 14 de febrero con su pareja oficial, a él le habría dedicado el día anterior.

"Le había regalado una polera y me dijo que era su favorita y terminó regalándosela a su novia", añadió.

Tras estas revelaciones, iOA decidió respaldar su versión con pruebas. Publicó un collage de fotografías en las que se les ve juntos en distintos lugares, aunque optó por ocultar el rostro del jugador para evitar exponer completamente su identidad. Aun así, aseguró contar con más evidencias.

"Le abrí la puerta a mi casa y mi corazón y se portó como una basura humana", escribió, dejando en claro el impacto emocional que le generó la experiencia. Asimismo, indicó que posee conversaciones, imágenes y testimonios de personas cercanas que confirmarían la relación.

Confrontación, negación y mensaje a la pareja oficial

La situación tomó un giro aún más tenso cuando el influencer decidió enfrentar al futbolista. Según su versión, le reclamó directamente por mensajes; sin embargo, el jugador habría negado conocerlo, lo que aumentó su frustración.

"Sigo sin entender cómo hay gente así. Me usa y desecha como cualquier cosa. Y lo peor es que dice que no me conoce y, obviamente, muchos nos han visto juntos. Hasta quería que vaya a verlo jugar a Huancayo ahora en la Liga 3", relató.

Ante esta negativa, iOA optó por contactar a la pareja del deportista para contarle lo ocurrido. Utilizó la plataforma TikTok para comunicarse con ella y explicarle que ambos habían mantenido una relación paralela.

"Se lo dije a su novia por TikTok de todo esto, pero me pidió pruebas; se las pasé y me bloqueó", contó el youtuber, dejando entrever que su intento de esclarecer la situación no tuvo el resultado esperado.

El caso ha abierto nuevamente el debate sobre las relaciones ocultas, la exposición en redes sociales y la responsabilidad emocional en vínculos sentimentales. Además, la controversia se intensificó debido a que el futbolista involucrado aún no ha sido identificado públicamente, lo que mantiene la incertidumbre entre los seguidores del influencer.

En conclusión, laa denuncia de iOA generó impacto en redes y puso en debate temas como la confianza, la doble vida y el uso de plataformas para exponer casos personales. Mientras el futbolista guarda silencio y niega los hechos, el creador insiste en su versión y afirma tener pruebas. Por ahora, la polémica continúa en el plano mediático.