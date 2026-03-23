Eduardo Rabanal fue denunciado de agresión por su esposa y termina detenido: ¿Qué pasó?

El futbolista Eduardo Rabanal vuelve al centro de la polémica, pero esta vez por un tema delicado. A solo cinco meses de haber contraído matrimonio con Pilar Rosales, quien parecía consolidar una relación estable, una denuncia por presunta violencia familiar ha generado conmoción en el mundo del espectáculo y el deporte.

Denuncia y ruptura definitiva

En la reciente emisión de "América Hoy", se informó que Pilar Rosales denunció a Eduardo Rabanal en Jaén por violencia contra la mujer y el grupo familiar. Según el parte policial, la denuncia se formalizó el 18 de marzo. El documento señala presuntas agresiones reiteradas contra su esposa de 29 años.

Como parte del procedimiento, Rabanal fue intervenido por las autoridades y permaneció detenido durante 24 horas. Incluso, fue captado descendiendo de un patrullero policial con esposas, imagen que rápidamente se difundió y generó impacto mediático.

Revelan denuncia contra Eduardo Rabanal.

En medio de esta situación, Pilar Rosales decidió pronunciarse a través de sus redes sociales para confirmar el fin de su relación. En su comunicado, fue clara y directa:

"Informo que he tomado la decisión de terminar mi relación de manera definitiva con el señor Eduardo Valentín Rabanal. De ahora en adelante todo lo relacionado con él deja de ser un tema que me corresponda."

Asimismo, la aún esposa de Rabanal, dejó en claro que no brindará más declaraciones sobre el caso y pidió respeto a su decisión:

"Asimismo no daré ningún tipo de declaración a la prensa ni sobre asuntos vinculados a él ya que yo no pertenezco a ese medio. Agradezco su comprensión y respeto".

Comunicado de Pilar Rosales tras denuncia a Javier Rabanal.

Antecedentes agravan la situación

El caso no solo se limita a la denuncia más reciente. Según el atestado policial difundido en el mismo espacio televisivo, existirían antecedentes de agresión dentro de la relación. En el documento se detalla un episodio ocurrido el 16 de marzo, apenas dos días antes de la denuncia formal.

"El día 16 de marzo en circunstancias que se encontraba en su mismo domicilio su esposo también le agredió de manera física procediendo a forcejear y derribándola sobre la cama con el pie procediendo a ahorcarla hasta dejarla sin aire por unos segundos y jaloneándole el cabello torciéndole el brazo y tumbándola al piso y nuevamente procedió a ahorcarla", señala el informe policial.

Estos detalles han intensificado la gravedad del caso, ya que evidenciarían un patrón de violencia previo a la denuncia de la esposa. La información ha generado preocupación y reacciones en el ámbito público, donde se sigue de cerca el desarrollo de las investigaciones.

Revelan que no es la primera agresión.

En conclusión, la denuncia contra Eduardo Rabanal marca un giro en lo que parecía una relación sólida con Pilar Rosales. Mientras el caso avanza en el ámbito legal, la decisión de la joven de terminar la relación refleja la gravedad de la situación. El tema sigue generando debate a la espera de que se esclarezcan los hechos.