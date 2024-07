Paula Arias sobre su pasado con Eduardo Rabanal: "Empieza a crecer y te da una patada en el trasero"

La salsera y líder de la orquesta 'Son Tentación', Paula Arias, decidió hablar de su pasado con el jugador Eduardo Rabanal de manera indirecta en el podcast de la cantante Yahaira Plasencia.

La artista confesó que su pasado fue un momento en donde el amor la cegó a tal punto de no darse cuenta que la persona con quien quería compartir su vida ya no era lo que ella esperaba.

Paula se suelta sobre su pasado sentimental

La entrevista a Paula Arias en el podcast de Yahaira Plasencia viene sacando chispas, pues la líder de la orquesta 'Son Tentación' no había dado detalles de su pasado sentimental a los medios de comunicación para evitar crear más especulaciones.

Sin embargo, Yahaira aprovechó la oportunidad y de inmediato cuestionó a Paula sobre su estado sentimental y si se encuentra interesada en algún nuevo amor a lo que la cantante se mostró aparentemente decepcionada del amor.

Es así que Paula reconoció que llegó a enamorarse tanto que no se daba cuenta que ella misma se hacía daño al perdonar a su expareja una y otra vez con la esperanza de crear un futuro juntos.

"Al principio todo es lindo... yo me quedo siempre con cómo se van, la etapa buena dura poco. Cuando tú quieres, amas y te entercas, das una y otra oportunidad y apoyas a la persona y cuando esta persona empieza a crecer te da una patada en el trasero. Yo cuando amo, no veo como pareja, veo como familia, yo por mi familia ataco, defiendo, mato, doy todo", dijo al salsera.

Con estas declaraciones la salsera habría dejado entrever que Eduardo Rabanal habría sido interesado y cuando consiguió lo que quiso fue dejando de lado a Paula hasta el termino de su relación.

Cabe recordar que la exparejita estuvo envuelta en diversos escándalos empezando por infidelidades de parte del jugador de quien se especuló que tenía un romance clandestino con otra mujer mientras mantenía una relación con Paula, pese a todo ello, la salsera lo perdonó para que esta reconciliación no dure mucho tiempo.

Por otro lado, la conductora de espectáculos Magaly Medina recalcó que ya se le había advertido a Paula sobre el jugador, sin embargo, decidió no escuchar lo que le costó lágrimas más adelante.

"Acá se lo advertimos. Ella da a entender que Rabanal fue interesado. Este hombre ya estaba fuera del fútbol. Con ella se convirtió en su manager, era el cargacarteras de sus shows, estaba como sombra detrás de ella, esa era su chamba", acotó la conductora.

Hasta el momento Paula se mantiene soltera y enfocada en su orquesta de salsa que sigue siendo una de las preferidas por el público peruano y por el lado de Eduardo Rabanal ya estaría saliendo con otra mujer con la que fue captado en plenos 'chapes' en una discoteca.

Paula Arias incómoda con Sergio George

La salsera Paula Arias no fue ajena a las polémicas declaraciones de Sergio George, quien dejó entrever que Daniela Darcourt habría comprado sus visualizaciones en YouTube. Ante ello, la cantante expresó su incomodidad frente a lo mencionado por el productor musical en el podcast de Yahaira Plasencia.

Ante las cámaras de 'Todo se filtra', la líder de Son Tentación brindó su descargo al respecto. "No puede ser que un representante, un productor de su trayectoria. No puede tratar de dividir con sus respuestas a compañeras musicales y ex 'Tentaciones'. Eso sí me causó bastante molestia", manifestó.

En ese sentido, Paula Arias considera que Sergio George no tuvo intención de dejar mal a una de las representantes más talentosas del Perú como lo es Daniela Darcourt. Recordemos que la salsera Darcourt está en una buena etapa en su carrera musical, pues sus presentaciones fuera del país están siendo todo un éxito.