¿Indirecta para Rabanal? Paula Arias y la picante letra de su nueva canción: "Uno vuelve a donde fue feliz"

Paula Arias y Eduardo Rabanal tuvieron una polémica relación de varios años y recientemente terminaron. Sin embargo, la cantante de salsa ha lanzado una nueva canción en la que mandaría una indirecta para su ex pareja.

Recordemos que después de terminar su relación, la líder de 'Son tentación' aseguró que ya no tiene intención de volver con el futbolista e incluso dejó entrever que Rabanal habría estado con ella sólo por interés.

La cantante de salsa es muy activa en redes sociales y constantemente comparte detalles de su vida personal. Sin embargo, esta vez llamó la atención ya que publicó un video en el que se le ve disfrutar de un tema musical, cuya letra estaría dedicada a Eduardo Rabanal.

"Para que no me siga tu recuerdo si salgo con otra baby. Me voy pero siempre vuelvo, uno vuelve a donde fue feliz. me la paso fumando pa' ver si el humo llega al corazón y de una vez me olvido de ti y de lo que teníamos", se escucha en el video.

Por su parte, el futbolista también compartió una foto de un ceviche, pero lo que realmente captó la atención fue que agregó una un tema de 'Son Tentación' como fondo musical. Recordemos que Paula Arias es la líder y dueña de la orquesta de salsa.

Luego de las declaraciones de Janet Barboza, en donde dejaba entrever que Paula Arias tendría un romance con el alcalde de San Martín de Porres, la cantante de salsa fue consultada por un medio local para saber su versión de los hechos. Ante ello, la líder de 'Son Tentación' dejó en claro que está soltera y no tiene nada qué ocultar.

"No. La verdad, ya no me tomo la molestia de aclarar algo, mejor me río. Aquí hay mucha gente, artistas, productores y me verán compartiendo y seguro me vincularan con otra persona . Yo estoy tranquila y enfocada en mi trabajo y si en algún momento se da, no tengo nada qué ocultar porque estoy soltera y la persona que esté a mi lado también tiene que estar soltera", sostuvo.