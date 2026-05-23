Magaly destruye participación de Paolo Guerrero en podcast con Aldo Miyashiro: "Es un adorno, un mueble"

Paolo Guerrero dio un giro a su carrera al ingresar al streaming con un podcast de entrevistas junto a Aldo Miyashiro. Aunque el proyecto lleva pocos meses, ya genera comentarios divididos. Mientras algunos celebran esta faceta, otros cuestionan su desempeño, entre ellos Magaly Medina, quien criticó su participación.

Magaly Medina critica la participación de Paolo Guerrero en podcast

Durante su programa, Magaly Medina analizó la dinámica del podcast donde Paolo Guerrero comparte pantalla con figuras como Miguel Barraza, Melcochita y Aldo Miyashiro. Según la conductora, el futbolista no logra destacarse dentro del espacio y su presencia pasa prácticamente desapercibida.

"El Chato Barraza que no se calla nada hace notar que Paolo en ese podcast no existe, sencillamente es un adorno, un mueble, no tiene nada de vida como esta copa. La copa tiene más vida porque al menos el agua se mueve", comentó Medina, utilizando una comparación bastante dura para describir su percepción del rol del jugador en el programa.

La periodista también criticó la capacidad comunicativa del delantero, señalando que no lo considera apto para desenvolverse en un formato de entrevistas. En su opinión, Guerrero no destaca por su discurso ni por su habilidad para sostener conversaciones en público.

"Es un jugador limitado, no tiene vocabulario. Nunca vamos a escuchar de él una frase con sentido, jamás. Él no es un comunicador, es un jugador de fútbol. Si bien es cierto que hay jugadores que tienen una capacidad mejor de desempeñarse en un medio, ese no es el caso. Tuvieron que ponerle al Chino Miyashiro que tampoco era una lumbrera", agregó la conductora.

Las declaraciones de Magaly rápidamente generaron debate en redes sociales, donde algunos usuarios defendieron a Paolo Guerrero por atreverse a incursionar en nuevos formatos, mientras otros coincidieron con la opinión de la conductora.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero generan rumores de reconciliación

En paralelo a las críticas, Ana Paula Consorte volvió a captar la atención del público tras compartir una imagen junto a Paolo Guerrero en sus redes sociales. La publicación llegó semanas después de que la pareja confirmara públicamente el fin de su relación, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación.

La fotografía, difundida en las historias de Instagram de la modelo, muestra a ambos durante una cena en un restaurante de comida nikkei ubicado en Miraflores. En la imagen también aparece la hija mayor de Ana Paula Consorte, lo que reforzó la idea de un encuentro familiar.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue el detalle que acompañó la publicación: un emoji de corazón, gesto que muchos interpretaron como una señal de acercamiento emocional entre la pareja.

Publicación de Ana Paula Consorte.

En conclusión, mientras Paolo Guerrero intenta consolidar su incursión en el mundo del streaming, las críticas sobre su desempeño siguen generando debate en el espectáculo local. A ello se suma la incertidumbre sobre su vida sentimental, que nuevamente lo coloca en el centro de la atención mediática.