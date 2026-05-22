Mamá de Milett Figueroa minimiza a Mimi Alvarado tras ataques: "No sabe nada de la vida de Marcelo"

La ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue generando polémica, especialmente tras las declaraciones de Mimi Alvarado contra la familia de la modelo, situación que incluso desencadenó un conflicto legal. Ahora, la madre de Milett decidió romper su silencio y responder con firmeza a los recientes ataques.

Mamá de Milett Figueroa rompe su silencio y lapida a Mimi Alvarado

Martha Valcárcel rompió su silencio tras la separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Durante una llamada con el programa 'Amor y Fuego', defendió a su hija de las críticas de medios argentinos y de los rumores que aseguran que la relación habría terminado mucho antes de lo anunciado públicamente.

En medio de la conversación, Rodrigo González mencionó las declaraciones de Mimi Alvarado, pareja de Luciano 'El Tirri', primo y amigo cercano de Marcelo Tinelli. Ante ello, Martha Valcárcel aseguró que no forma parte del círculo íntimo del conductor argentino.

"No es lo más cercano, están completamente equivocados. Es la pareja de hace 20 años del Tirri, pero ella vive en un hotel y no vive con él. Tampoco va a la casa de Marcelo, no está todo el tiempo con la familia, es falso", expresó.

Además, la madre de Milett cuestionó las declaraciones de Mimi Alvarado y afirmó que la dominicana apenas habría coincidido con su hija en pocas oportunidades durante las grabaciones de 'Los Tinelli'.

"Esta niña dice que Milett le hizo la vida imposible tres años, pero ni siquiera iba a la casa. La casa era de Marcelo. Solo ha visto dos veces a mi hija", comentó tajante.

Asimismo, Martha Valcárcel aseguró que la novia de Luciano 'El Tirri' no conoce realmente la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, por lo que consideró injustas las declaraciones que hizo públicamente sobre su hija y su familia.

"Ella no está casada y no sabe absolutamente nada de la vida de Marcelo ni de Milett, porque no ha vivido ahí ni los ha visto juntos en ningún momento, más allá de las grabaciones. Todo son suposiciones de esta dama. Ella aclarará legalmente todos sus puntos de vista y la deshonra que ha hecho con mi familia y mi hija, que es una dama y una señorita bien criada", sentenció.

Milett Figueroa tomará acciones legales contra sus detractores

Recientemente, Milett Figueroa utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado oficial en el que confirmó que iniciará procesos legales contra las personas que difundan comentarios ofensivos o dañen su imagen pública.

"Decidí poner un límite a los ataques injustificados, agravios y comentarios generados utilizando mi nombre y mi imagen. No voy a continuar permitiendo que, por el hecho de ser artista, se normalicen faltas de respeto hacia mi persona y mi familia, ni que se utilice mi nombre para generar exposición", expresó la actriz, dejando en claro su rechazo a los constantes ataques mediáticos.

Asimismo, se reveló parte de la querella presentada contra Mimi Alvarado por el presunto delito de injurias. En el documento legal, la peruana sostiene que las declaraciones públicas de la dominicana habrían afectado su honor e imagen.

"La mamá de Milett es la maldita bruja del Perú", "Siempre busca hombres con dinero" y "Milett le hizo macumba a Marcelo", son algunas de declaraciones que la modelo consideró ofensivas y perjudiciales para su honor.

En conclusión, Martha Valcárcel decidió salir al frente para defender públicamente a su hija Milett de las críticas y rumores surgidos en Argentina. Además, cuestionó duramente las declaraciones de Mimi Alvarado y aseguró que deberá responder legalmente por los comentarios que realizó contra ella y su familia.