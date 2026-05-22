Melanie Martínez revela que su hija no fue invitada a la boda de su padre: "Por obvias razones"

Melanie Martínez se pronunció sobre el próximo matrimonio del padre de su hija y su actual pareja. Al ser consultada por la posible asistencia de la menor de edad a la ceremonia, la cantante fue clara sobre su decisión en medio de las polémicas familiares.

Melanie Martínez afirma que su hija no fue invitada a la boda

Durante una entrevista en el pódcast 'Q' Bochinche', Melanie Martínez fue consultada sobre el próximo matrimonio del padre de su hija, programado para el 2 de junio junto a su actual pareja. La reportera le preguntó si había recibido la invitación formal a la ceremonia.

"No, no me ha llegado. Tampoco me gustaría. Imagínate formar parte de eso, no, no", respondió, mostrando incomodidad ante la situación.

Además, se le consultó si su hija Camila, fruto de su relación con el conocido cantante, había sido invitada a la boda, considerando que se trata de un momento importante para su padre. Sin embargo, Melanie Martínez señaló que no ha recibido ninguna comunicación al respecto.

"(¿La han invitado?) No, no, nada... nada de nada, por lo menos que yo sepa no y no me ha dicho nada mi hija tampoco", expresó.

Asimismo, aclaró que la menor tampoco tendría intención de asistir, incluso si llegara una invitación formal. Según explicó, la adolescente no mantiene una buena relación con la pareja de su padre, después de todas las polémicas que se generaron.

"Y tampoco va a ir, o sea, así la inviten, obviamente por obvias razones no va a ir. Ella no comulga bien con la señora y eso lo ha dejado claro, no la soporta. No, no va a ir para nada, eso lo tiene bien claro. Mi hija sí es consecuente con sus acciones y con lo que dice", afirmó.

El inusual consejo de Melanie Martínez a los futuros esposos

En otro momento de la entrevista, la reportera le pidió a Melanie Martínez que sugiriera un color para el vestido de novia, consulta ante la que no dudó en lanzar una irónica respuesta.

"Negro porque combina con todo ¿No dicen? Combina con los cachos, la tristeza, la infidelidad, con todo combina el negro", expresó entre bromas, generando sorpresa por su comentario.

Luego, la cantante también se refirió a su expareja y padre de su hija, con quien mantiene actualmente una relación tensa y asuntos legales pendientes.

"A él lo imagino de blanco, pulcro, inmaculado porque es la única manera de verlo así de limpio. Porque por dentro por sus acciones, turbio. Ustedes hacen que mi lengua se suelte y me va a volver a demandar", señaló entre risas.

En conclusión, Melanie Martínez dejó en claro que su hija no fue invitada a la boda y que, en caso de recibir una invitación, tampoco tendría intención de asistir. La cantante sostuvo que la decisión responde a la falta de vínculo con la pareja de su padre.