Pamela Franco se mantiene firme en proceso legal contra el padre de su hija: "Seguirá su proceso"

La cantante Pamela Franco volvió a pronunciarse sobre los procesos legales que mantiene con su expareja y padre de su hija. Aunque dejó en claro que ya no desea seguir generando titulares relacionados con conflictos mediáticos, la artista aseguró que no piensa retroceder en las declaraciones que realizó anteriormente sobre su relación pasada.

Pamela Franco se mantiene firme ante proceso legal con su expareja

Durante recientes declaraciones brindadas al programa "América Espectáculos", Pamela Franco confirmó que el proceso legal iniciado por el padre de su hija continúa su curso. Sin embargo, la cantante sostuvo que mantiene firme su postura y defendió su derecho a expresar públicamente sus experiencias personales.

"Yo respondí, seguro seguirá su proceso. Me mantengo firme en las cosas que he dicho porque son mis vivencias, es mi opinión y nadie te lo puede quitar", declaró la artista.

Pamela Franco también fue consultada sobre la relación que mantiene actualmente con Melanie Martínez, madre de la hija mayor del cantante. Lejos de mostrar distancia, la intérprete aseguró que ambas continúan comunicándose y que existen varios puntos en común entre ellas.

"Sí, claro que sí, nos comunicamos (...) Hay cosas que coincidimos, así que por ahí siempre habrá comunicación", comentó.

Las declaraciones de Pamela llegan luego de varias semanas de tensión mediática relacionadas con los enfrentamientos legales y declaraciones públicas vinculadas a Christian Domínguez y otros integrantes de su entorno familiar.

Pamela Franco revela romántico viaje con Christian Cueva

Más allá de los temas legales, Pamela Franco también sorprendió al revelar detalles sobre su relación con Christian Cueva. La cantante contó que ambos vienen organizando un viaje especial con el objetivo de compartir más tiempo juntos y fortalecer su romance luego de varios meses enfocados en compromisos laborales.

"Quiero agradecer a todas las personas que se han estado preocupando en que el amor se ha enfriado entonces estamos preparando un viaje. Vamos a encender todo, todo pasa por algo, necesitamos un tiempo para nosotros que no hemos tenido por estar metidos en el trabajo así que ya lo he comprometido, tiene que llevarme de viaje", comentó entre risas.

La intérprete también fue consultada sobre la exposición pública de su relación con el futbolista y si considera que en algún momento compartió demasiado contenido sentimental en redes sociales. Frente a ello, Pamela respondió de manera tajante y aseguró que publica únicamente lo que desea mostrar.

"Yo si quiero en este momento puedo subir. De aquí a una semana, dos semanas no subo nada y es cuestión personal. Son mis redes, si quiero lo subo o no lo subo", afirmó.

En conclusión, Pamela Franco dejó claro que, aunque busca alejarse de las polémicas con Christian Domínguez, seguirá defendiendo sus declaraciones y afrontando el proceso legal sin cambiar su postura. Mientras tanto, la cantante apuesta por fortalecer su relación con Christian Cueva y enfocarse en su vida personal y profesional.