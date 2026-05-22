¡Se luce en pasarela! Luciana Fuster ya realizó su casting de Victoria's Secret en Miami

La empresa Victoria's Secret se encuentra en medio de un casting para buscar a sus nuevas 'ángeles' para su próxima pasarela. Entre las peruanas que pasaron la primera etapa está Natalie Vértiz y Luciana Fuster. Ahora, la ex de Patricio Parodi ha sido la primera de las compatriotas de realizar su casting presencial.

Luciana Fuster realiza su casting presencial en Miami

A través de sus redes, Luciana Fuster ha mostrado a sus seguidores que se encuentra en Miami para realizar su esperado casting para ser un 'ángel' de Victoria's Secret. La pasarela de la modelo peruana en el casting presencial se volvió viral rápidamente.

En las imágenes se puede ver la gran energía que la exreina de belleza mostró en su presentación. Así mismo, la peruana pudo conocer a la famosa modelo Gigi Hadid, un 'ángel' de la empresa y que fue parte del jurado del casting.

@pichichipixx Luciana Fuster en el casting de Victoria's Secret en miami ♬ original sound - PichichiPixx

Emocionada por el casting Victoria's Secret

Horas antes de su casting presencial, la modelo peruana reveló en sus redes sociales su emoción tras ser convocada. Recordemos que las elegidas serán parte del reconocido evento Victoria's Secret Fashion Show 2026, uno de los más vistos y ostentados en el mundo del modelaje.

"No sé cómo hice para guardarme tanto tiempo esta noticia y este video. Agradecida una vez más con todos ustedes, quienes me están apoyando tanto desde que se viralizó que me postulé y que han estado preguntándome todos los días si recibí el llamado para el casting", declaró.

La ex de Patricio Parodi ha expresado que no aguantaba más contar esta emocionante noticia sobre su carrera de modelaje. Así mismo, señala que todos sus esfuerzos ha sido para llegar en este momento, un paso más cerca de poder lograr uno de sus sueños más anhelados.

"Me atrevo a decir que todo lo que he hecho en mi carrera ha sido para ver si algún día lograban verme y descubrirme jajajaja o al menos acercarme a este momento... y aquí estoy hoy", expresó la modelo peruana por medio de sus redes sociales mostrando un video donde se luce como una 'ángel'.

De esta manera, Luciana Fuster ya se encuentra en Miami y hace unas horas ya realizó su casting presencial fiel a su estilo que la hizo ganar el Miss Grand International en el año 2023. Ahora, está luchando para convertirse en la próxima 'ángel' de Victoria's Secret y cumplir uno de sus sueños.