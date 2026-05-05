Patricio Parodi pone el parche luego de que Rosángela dijera que él la ama: "Con ella no pasa nada"

Patricio Parodi se pronunció luego de que Rosángela Espinoza bromeara diciendo que él le gritaba porque "la ama". Todo ocurrió en "Esto es Guerra", durante una competencia en la piscina, cuando la popular 'Chica selfie' se demoró al cruzar unos círculos flotantes y su equipo terminó perdiendo la ronda.

Patricio pierde los papeles y Rosángela dice que él la ama

Patricio Parodi decidió aclarar los rumores que nacieron luego de que Rosángela Espinoza dijera que él la ama en "Esto es Guerra". Todo empezó durante una competencia en la piscina, cuando la popular 'Chica selfie' se demoró al cruzar unos círculos flotantes y su equipo perdió la ronda.

El capitán se molestó por la falta de concentración y le llamó la atención frente a cámaras. Sin embargo, Rosángela tomó el momento con humor y soltó una frase que encendió los comentarios.

"¿Rosángela qué pasó? ¿Por qué te grita Patricio?", le preguntó la producción. "Porque me ama", respondió ella entre risas.

Lejos de incomodarse, Rosángela siguió jugando con el tema y hasta se puso en modo defensora del 'Pato'. Cuando le preguntaron si Patricio realmente la amaba, ella volvió a bromear.

"No le molesten a mi capitán, por favor... No lo molesten. No te preocupes, yo te voy a defender", dijo riendo. "(Rosángela, ¿Patricio te ama?) Yo no sé, pregúntale a él", comentó.

Pero al parecer, al capitán no le hizo mucha gracia que el tema se agrande. Más adelante, Patricio Parodi aclaró que su fastidio no tenía nada que ver con algo sentimental. Según dijo, solo estaba molesto porque Rosángela no tomó la competencia con seriedad.

"No creo que fallen las preguntas creo que en ese momento particular estaba un poco no concentrada y lo quería tomar un poco a la broma", mencionó.

Said Palao también opinó sobre el tema y dejó entrever que Rosángela Espinoza cambia de actitud cuando mencionan a Patricio Parodi. Según comentó, la ve más intensa y risueña cada vez que hablan del 'Pato', por lo que insinuó que podría existir una historia pendiente entre ambos.

Rosángela Espinoza y Patricio Parodi aclaran tema

En "Más Espectáculos", Rosángela fue consultada por las risas nerviosas y el supuesto coqueteo con Patricio. Ella negó que exista algo más y lanzó su estilo.

"No, no, no, no, no, a mí no me inventen, a mí no me inventen. Busco un hombre con pelo en el pecho ajá así un hombre así alfa, masculino, no un princeso", señaló.

Por su parte, Patricio fue más tajante y dejó claro que no quiere que lo involucren en una historia que, según él, no existe. El capitán también explicó que prefiere mantenerse tranquilo y evitar malos entendidos. El capitán también explicó que prefiere mantenerse tranquilo y evitar malos entendidos.

"No vengan a firmar ni decir cosas en televisión o jugar con ese: '¿se dará? ¿no se dará?'. Cuando con ella no pasa nada. O sea no somos ni amigos muy íntimos, o sea porque no es que conversamos todos los días. (¿Coqueteo?) Nada, nada, cero", dijo. "O sea prefiero estar tranquilito perfil bajo, a mí no me metan, yo no me presto esa esa esas bromas que no sé qué", afirmó.

En conclusión, Patricio Parodi decidió ponerle fin a los rumores con Rosángela Espinoza y aseguró que entre ellos no pasa nada más allá de la competencia en "Esto es Guerra". Aunque la 'Chica selfie' tomó el momento con humor y hasta bromeó con que el capitán la "ama", el 'Pato' fue claro al negar cualquier coqueteo o posible acercamiento. Por ahora, ambos han dejado el tema como una broma del programa.