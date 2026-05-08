Suheyn Cipriani se lamenta por la falta de apoyo de sus amigos influencers en el MGI All Stars: "Me sorprende"

Suheyn Cipriani sorprendió al anunciar que será la representante del Perú en el Miss Grand International All Stars, una edición especial del certamen que reunirá a destacadas participantes y finalistas de concursos internacionales. Sin embargo, pese a la emoción por este nuevo reto en su carrera, la modelo confesó que no habría recibido el respaldo esperado de sus amigos influencers.

Suheyn Cipriani revela que fue rechazada por influencers

Suheyn Cipriani inició su participación como representante del Perú en el MGI All Stars, certamen que ya comenzó con dinámicas digitales en las que el apoyo en redes sociales es clave para poder acceder a actividades especiales. En esta etapa, solo las tres candidatas más votadas podían participar en una cena exclusiva de bienvenida.

En este contexto, la modelo expresó su incomodidad al revelar que no habría recibido el respaldo esperado de algunos influencers a quienes consideraba parte de su círculo cercano. Durante una transmisión en vivo, dejó en evidencia su decepción por la falta de apoyo en esta etapa del concurso.

"La verdad me sorprende porque yo le he escrito a algunos amigos influencers y pues... Yo escribí a los que pensaba que me iban a apoyar, y en realidad no me apoyaron. Igual no me gusta pedir favores a nadie, así que no pasa nada", dijo la modelo mostrándose afectada.

Pese a ello, Suheyn Cipriani aseguró que no se siente cómoda solicitando favores y que está acostumbrada a salir adelante. Además, resaltó que ha participado como invitada en programas de televisión y otros medios de comunicación, donde ha compartido su preparación y experiencia en el mundo de los certámenes.

Suheyn Cipriani dejó atrás a Macarius

En una entrevista con 'América Hoy', Suheyn Cipriani comentó cómo va su preparándose para el MGI All Stars. Durante la conversación, también fue consultada sobre su situación sentimental, a lo que aseguró que atraviesa una etapa de mayor madurez y que su próxima relación espera que tenga un rol importante dentro de su vida familiar.

"Pero ahora sí estoy muy enfocada en que la próxima persona con la que yo esté va a ser la persona que sí integre mi familia. Entonces, sí va a ser un ejemplo para mis hijos y me voy a centrar ahora mucho más en eso, ¿no?", expresó la modelo.

Como se recuerda, hace algunos meses la modelo confirmó el fin de su relación con el streamer Macarius por segunda vez. Actualmente, se encuentra enfocada en su regreso a los certámenes internacionales, con la meta de conseguir la corona y dejar en alto el nombre del Perú.

Finalmente, aunque Suheyn Cipriani no logró ubicarse entre las tres más votadas para acceder a la cena de bienvenida, la modelo continúa en competencia por la corona del Miss Grand International All Stars, certamen que se llevará a cabo en Tailandia y cuya final está programada para el 30 de mayo.