Pamela Franco manda fuerte indirecta en sus redes: "Que flojera me da una mujer problemática"

Pamela Franco es una artista de cumbia que ha llamado la atención hace unos años por su talento y relaciones amorosas. Ahora, se encuentra en un lio legal con el padre de su hija y la actual novia de él, así como la ex de Christian Cueva. Aunque la cantante compartió un fuerte mensaje a una mujer, se desconoce para quién sería.

¿Para quién es la indirecta de Pamela Franco?

En las últimas semanas, Pamela Franco ha estado en medio de las polémicas ante la demanda que le puso su expareja, un reconocido cantante de cumbia. Así mismo, todo parece indicar que la actual novia del padre de su hija también tomaría cartas en el asunto tras sus declaraciones.

Es así como se cree que el mensaje compartido por la intérprete sería para una mujer, que podría ser la novia del padre de su hija. Aunque, por redes también ha circulado la posibilidad de que podría ser una respuesta también a Pamela López, que hace unos días volvió a tocar el tema de cuando Franco fue amante de Christian Cueva.

"Que flojera me da una mujer problemática, que cree que todo el mundo quiere discutir con ella y que todo el mundo le tiene envidia, cuando lo que en realidad da es lástima. Descansa enferma, loca, cara de papa y cuerpo de sapo parado", se lee en el mensaje que compartió la cantante Pamela Franco donde agrega emojis de risa.

¿Quiere tener un hijo con Christian Cueva?

Durante una conversación con 'Café con la Chévez', Pamela Franco decidió abrir su corazón con el público a través de esta entrevista. Es así como la cantante ha contado que si ha conversado con su pareja Christian Cueva en tener un hijo juntos, pero la situación en la que están ambos es complicada por sus vidas personales.

"(¿Quisieras tener otro hijo?) Sí, pero las circunstancias son muy difíciles para mí", dijo. "(¿Pero lo has hablado con Christian?) Sí, pero es muy difícil, la verdad. Ahorita te diría que no, pero si me gustaría, por mi hija también. Pero es muy difícil la situación con mi hijita, es una responsabilidad muy grande y quiero dedicarme en sacarla adelante", comentó.

De esta manera, Pamela Franco señala que actualmente no puede avanzar en tener una familia con Christian Cueva, cuando ambos tienen asuntos que resolver. Es así como en medio de todos estos líos, la cantante envió una indirecta a una mujer problemática en su vida, donde se especula de varios nombres.