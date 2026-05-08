Mauricio Diez Canseco confirma fin de su relación con Aixa Sosa: "No pensé que iba a generar todo esto"

El conflicto entre Dailyn Curbelo y Aixa Sosa habría terminado afectando la relación entre la argentina y Mauricio Diez Canseco, luego de que surgieran incomodidades por la cercanía del empresario con la madre de sus hijos. En medio de esta situación, el propio empresario confirmó el fin de su romance, marcando el cierre de la historia sentimental.

Mauricio Diez Canseco anuncia que terminó su relación

Mauricio Diez Canseco reveló al equipo de 'Magaly TV: La Firme' que la entrevista junto a la madre de sus mellizos, en la que se mostró relajado y hasta coqueto, habría generado incomodidad en su pareja Aixa Sosa.

Según indicó, nunca imaginó que su actitud sería malinterpretada y terminaría afectando su relación con la modelo argentina. El empresario añadió que la cercanía pública que mantiene con Dailyn Curbelo habría contribuido al malestar, alimentando rumores y desconfianza que terminaron por tensar el vínculo sentimental.

"No pensé que esta entrevista iba a generar todo esto, que de alguna forma, de manera graciosa, medio entusiasta, coqueto, me iba a generar la separación", dijo el empresario a través de una llamada.

Finalmente, el dueño de Rústica confirmó que su relación con Aixa Sosa llegó a su fin tras cerca de un año juntos, etapa en la que compartieron apariciones públicas, proyectos laborales y momentos familiares, incluyendo encuentros con los hijos del empresario y el nacimiento de sus mellizos junto a Dailyn Curbelo.

Dailyn Curbelo arremetió contra Aixa Sosa

Luego de que Aixa Sosa la acusara de coquetear con Mauricio Diez Canseco, la cantante Dailyn Curbelo salió al frente para negar cualquier tipo de intención sentimental con el padre de sus hijos y aclarar que su relación es únicamente como familia.

"Nosotros nos llevamos muy bien, nos queremos muchísimo. Yo lo abrazo y él a mi, pero de una manera cariñosa, no hay una maldad, no hay nada. Y le voy a decir a ella algo: si yo quisiera, hace rato la cosa fuera distinta, pero no es así. Entonces que se esté tranquilita", advirtió la cubana.

Finalmente, la relación entre Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa llegó a su fin tras los celos de la argentina por la cercanía del empresario con Dailyn Curbelo. Sin embargo, la cubana ha negado cualquier tipo de intención sentimental y aseguró que su vínculo se limita únicamente a su rol como padres de sus hijos.