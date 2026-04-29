Mauricio Diez Canseco festeja el primer cumpleaños de sus mellizos con Dailyn Curbelo: "Nos emociona"

Mauricio Diez Canseco celebró el primer cumpleaños de sus mellizos Valentina y Doménico, fruto de su relación con Dailyn Curbelo. La reunión se realizó en Pachacámac y reunió a familiares y amigos en una fecha marcada por la unión y la alegría.

Mauricio Diez Canseco celebra el crecimiento de sus hijos

Durante la celebración, Mauricio Diez Canseco expresó su emoción por ver crecer a sus hijos sanos y felices. El empresario, conocido también como "Brad Pizza", no ocultó su alegría al compartir este momento con su entorno más cercano.

"Ha sido una celebración que nos emociona al mil por ciento porque mis pequeños acaban de cumplir su primer año y veo que cada día crecen sanos y felices", manifestó.

A lo largo de la fiesta, el empresario y Dailyn Curbelo se mostraron unidos, atentos a cada detalle y acompañando a sus mellizos en todo momento. La pareja compartió con familiares y amigos en una jornada que resaltó por su calidez.

"Nos hemos juntado gran parte de la familia y las amistades cercanas para compartir una linda tarde", agregó Diez Canseco, destacando la importancia de mantener estos espacios de unión.

La celebración también evidenció la consolidación de su relación, marcada por el nacimiento de sus hijos, quienes se han convertido en el centro de su vida. Ambos padres se mostraron cercanos y comprometidos con esta nueva etapa.

@rkt696 Mauricio Diez Canseco sorprende con tremenda fiesta por el primer año de sus mellizos con Dailyn Curbelo ♬ sonido original - rkt696

Invitados y mensajes de agradecimiento

Entre los asistentes destacaron varios de los hijos del empresario, como Camila, Mauricio, Franco y Franchesco, quienes participaron activamente del festejo. También estuvieron presentes Daynelis y Dayrelis, hermanas de Dailyn Curbelo, quienes además cumplen el rol de madrinas de los pequeños.

Por su parte, la cantante cubana también compartió unas palabras sobre lo que significó esta fecha para ella. "Hemos disfrutado de una tarde hermosa celebrando la vida de los mellizos, quienes crecen llenos de amor. Y estoy agradecida con la vida por la bendición de disfrutar mi rol de madre cada día", manifestó.

El cumpleaños no solo representó una celebración, sino también un momento de reflexión para la artista, quien en 2024 se sometió a un tratamiento de fertilidad para cumplir su deseo de convertirse en madre. Este proceso marcó un antes y un después en su vida personal, lo que le da un valor aún más especial a esta etapa.

En conclusión, el primer cumpleaños de Valentina y Doménico no solo fue una celebración familiar, sino también una muestra del momento pleno que atraviesan Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo. Rodeados de sus seres queridos, la pareja celebró la vida, el crecimiento de sus hijos y la consolidación de su familia.