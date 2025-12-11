Mauricio Diez Canseco presume a su novia argentina de 27 años: "Creo que ahora sí encontré el amor"

El empresario peruano Mauricio Diez Canseco, más conocido como "Brad Pizza", volvió a creer en el amor y esta vez al lado de la modelo argentina Aixa Sosa, de 27 años. El popular pizzero confesó que está completamente enamorado y que siente que finalmente encontró a la persona indicada.

El empresario Mauricio Diez Canseco (61), conocido como "Brad Pizza", volvió a apostar por el amor y esta vez con una joven modelo argentina llamada Aixa Sosa, de 27 años. En una entrevista con Magaly Medina, el empresario de 61 años contó detalles de su relación y aseguró que vive una etapa llena de tranquilidad y cariño.

Mauricio contó que conoció a Aixa durante un viaje a Buenos Aires, en un teatro del Abasto, y que desde ese momento quedó totalmente flechado. El empresario destacó que desde ese primer encuentro ambos mantuvieron comunicación constante.

"Yo creo que ahora sí encontré el amor", dijo emocionado el popular pizzero. "La vi en el teatro y me flechó. Luego la invité a Lima para ayudarla con su carrera artística", confesó.

Por su parte, la modelo argentina recordó que llegó sola al país para presentarse como "chica dorada", pero que desde el inicio él fue muy atento y respetuoso. La joven aseguró que la cercanía y la complicidad entre ambos se fueron dando de manera natural, sin planearlo.

"Él dice que no me conquistó, pero poco a poco lo fue haciendo", comentó Aixa Sosa sobre Mauricio Diaz Canseco.

Ambos aseguraron que su relación empezó de forma natural y que con el tiempo fueron construyendo algo sólido. Hoy no solo comparten su vida sentimental, sino también laboral, pues crearon un canal de contenido fitness.

Tienen tatuajes y anillo simbólico

A punto de cumplir un año juntos, la pareja decidió tatuarse los nombres del otro como símbolo de amor. Durante la entrevista, ambos mostraron sus tatuajes con orgullo. Además, el empresario reveló que le regaló un anillo, aunque aclaró que no se trata de una propuesta formal todavía.

"Yo tengo su nombre junto al de mi hija Camila", contó Mauricio. "Le di un aro de matrimonio, pero ella todavía no quiere casarse", explicó.

Entre bromas, Aixa también habló del tatuaje y del anillo. La modelo dejó en claro que prefiere ir con calma antes de pensar en boda.

"El apellido lo agregaré después, cuando haya matrimonio", dijo sonriente. "Llevamos solo un año y quiero conocerlo más. Él dice que la tercera es la vencida, pero ya va por la cuarta", bromeó Aixa, en referencia a los matrimonios anteriores del empresario.

Mauricio, por su parte, reconoció que esta vez se siente diferente. Fiel a su estilo divertido, el pizzero aprovechó para lanzar una de sus clásicas bromas.

"Vengo de un divorcio complicado y pasé un tiempo solo. Pero ahora me siento tranquilo, feliz, estable. Siento que encontré el amor", afirmó convencido. "No cierro la fábrica. Unos trillizos para completar el equipo", dijo entre risas, haciendo referencia a su deseo de tener más hijos.

A pesar de los 34 años de diferencia, ambos demostraron estar más enamorados que nunca. Mauricio aseguró que esta es la primera vez que se sienta en un set junto a una pareja. "Dime con quién andas, y si es Aixa, me la mandas", bromeó, mientras la argentina lo escuchaba sonriente. Ella afirmó que quiere seguir conociéndolo antes de dar un paso mayor, pero dejó claro que su relación es estable.

