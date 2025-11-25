Mauricio Diez Canseco revela que quiere ser padre con su novia Aixa Sosa: "Unos trillizos"

Hace unos meses, el empresario Mauricio Diez Canseco se convirtió en padre de mellizos con una expareja y se ha sentido muy feliz desde entonces. Es así como afirmó que aún quiere tener más hijos, pero con su pareja Aixa Sosa.

¡Quiere tener más hijos!

Por medio de una entrevista con el programa 'Todo se filtra', Mauricio Diez Canseco estuvo conversando sobre la relación que mantiene con la joven Aixa Sosa, con quien está a punto de cumplir un año como pareja. Durante la conversación, el empresario habló sobre sus mellizos de siete meses que tuvo con Dailyn Curbelo.

Como el empresario está por cumplir un año con la 'Chica Dorada', el reportero no dudó en consultarle a la joven si tiene pensado ya tener hijos con su pareja. Ante eso, la artista señaló que aún estaría muy chica para ser madre, pero no lo descarta.

"Quizás también por ahí está viniendo en la mente ser mamá", le preguntan. Entonces, Aixa responde: "Todavía soy muy chiquita, falta todavía tengo 27 años, las épocas cambiaron... a los 35" y Mauricio agrega: "De todas maneras, tengo ocho hijos"

Como se conoce, Mauricio Diez Canseco tiene actualmente ocho hijos y planea tener más con su novia actual. Es así como entre broma señala que tendría tres más para formar su equipo de fútbol, pero la joven Aixa Sosa señala para llegar a la docena.

"Pero ¿Te gustaría tener uno más?", le preguntan al empresario, y responde: "Unos trillizos para completar". La joven agrega entre broma: "Hacemos la docena, tendremos cuatro entonces".

Sobre Mauricio Diez Canseco

Mauricio Diez Canseco es padre de ocho herederos, los mayores se llaman Rodrigo, Massimo, Franco y Camila. Como se recuerda, sus últimos dos hijos son los mellizos que tuvo con la cubana Dailyn Curbelo, con quien ha estado compartiendo la maravillosa noticia de ser papá nuevamente.

El empresario se encuentra feliz con sus hijos y viene continuando con una relación amorosa con la joven Aixa Sosa, con quien está por cumplir un año de relación amorosa. La pareja se mantiene firme a pesar de la diferencia de edades.

De esta manera, la joven Aixa Sosa fue consultada si quiere convertirse en madre tras los mellizos de Mauricio Diez Canseco. Ante ello, la joven señala que todavía es muy pronto porque solo tiene 27 años, pero con el empresario bromea en tener trillizos o cuatro hijos más para completar la familia.