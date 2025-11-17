Christian Cueva comparte fotografías de unos anillos en sus redes ¿Será de compromiso?

La relación de Christian Cueva y Pamela Franco avance de manera tranquila como ellos mismos lo han confirmado. Aunque, la cantante afirmó que no se casaría por como van las cosas, el pelotero sorprendió al publicar unas fotografías de anillos.

Lucen anillos en redes

A través de sus historias de Instagram, Christian Cueva apareció compartiendo una publicación que ha llamado mucho la atención. El tiktoker Joss captó el momento en que el pelotero compartió la fotografías de unos anillos sumamente lujosos.

"Sorprendió a través de sus redes sociales que colgó unos anillos, que bueno no sabemos específicamente si es de compromiso o es porque simplemente le gusta usar estos anillos. No vi ninguna foto de él con anillos así, pero bueno de repente son sus gustos", expresó.

En otro momento, el influencer deslizó la posibilidad de que 'El Aladino' estaría buscando un anillo de compromiso para la cantante de cumbia Pamela Franco, quien es su actual pareja desde hace un año aproximadamente.

"Lo que ha desatado las alarmas es que de repente está buscando un anillo para Pamela Franco, no lo sabemos exactamente. Esta página ha etiquetado al mismo Christian Cueva, veremos que pasa", agregó

Franco lamenta haber jurado por su hija sobre Cueva

Pamela Franco volvió a estar en el centro de la farándula tras explicar, por primera vez con detalles, por qué hace unos años juró por su hija que no conocía a Christian Cueva. La cantante reconoce que fue un error, asegura que se encontraba en uno de los peores momentos de su vida y afirma que jamás imaginó que Pamela López la estaba grabando.

Pamela contó que todo ocurrió justo después del escándalo del "auto-rana", donde su pareja de ese entonces fue ampayado siendo infiel. Ese episodio la afectó emocionalmente y la dejó en un estado de ansiedad, con medicación y sin dormir.

"Lo que pasa es que yo recibí una llamada (de Pamela López) a los dos días del ampay de (el padre de mi hija). Entonces yo estaba mal, estaba con pastillas, me llaman en la madrugada, no había dormido y escuchaba si lo conocía o no (a Christian Cueva) y yo atinaba a decir: 'Pregúntale a él'", contó.

De esta manera, Pamela Franco ha estado declarando sobre su parte de la historia con Christian Cueva. Aunque, ahora el futbolista ha llamado la atención por publicar una fotografía sobre unos anillos en sus redes sociales.