Mario Irivarren rompe en llanto en su podcast al contar una inesperada pérdida: "Es un día complicado"

El chico reality Mario Irivarren es una de las figuras de la televisión más sonadas en los últimos años. Ahora, el joven estuvo en su podcast 'La Manada' con sus compañeros para la inauguración, pero tuvo que dar una dolorosa pérdida que rompió en llanto.

Se quiebra ante dolorosa pérdida

Este lunes, Mario Irivarren inició la segunda temporada de su podcast 'La Manada' junto a sus compañeros Laura Spoya y Gerardo. A pesar de que sería un episodio especial y divertido con la misma chispa de siempre, hubo un momento en que hablaron de un tema muy sensible para uno de los conductores.

Es así como el exchico reality es consultado sobre la dolorosa pérdida de su mascota Nieves que tenía con su pareja Onelia Molina. La perrita estuvo acompañando a la dentista por cinco años y estuvo compartiendo con la 'calavera coqueta' por casi dos años.

"Les pido disculpas porque sí he estado un poco disociado al inicio, no es porque esté incómodo ni nada por el estilo, es porque estoy intentando llevar la situación. Nieve no era mi mascota, era mi hija", expresó con mucho cariño hacia su mascota que falleció el pasado fin de semana.

Mario Irivarren conmovido

Durante el podcast, Mario Irivarren se le notó claramente acongojado tras la pérdida de su mascotita y contó cómo alegraba su vida, pero que tras su pérdida ha dejado un gran vacío en su corazón. Además, revela que aún no supera que ya no esté en su casa cada vez que llegue y la espere con esa misma alegría.

"El día de hoy es bien raro, bien complicado porque por un lado hay que vivir y disfrutar la alegría de empezar este nuevo proyecto que nos tiene a todos muy contentos y llenos de ilusión. Por otro lado, lidiar con la pérdida tan inesperada que te deja un dolor, un vacío que no sé bien cómo lidiar porque nunca en mi vida he tenido una pérdida que me genere tanto dolor Aún no proceso el hecho de que Nieve donde está", dijo.

De esta manera, el chico reality se mostró muy triste por la pérdida de su mascotita Nieves. En el podcast de 'La Manada', Mario Irivarren contó cómo fue tener a la perrita a su lado cuando inició su relación con Onelia Molina y cómo cambió su vida. Por ello, al perderla le duele tanto porque compartían muchos momentos juntos.