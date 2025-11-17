Xiomy Kanashiro genera polémica tras llegar seis horas tarde a evento y le hacen 'roche': "Aquí esperándote"

La influencer Xiomy Kanashiro, pareja del futbolista Jefferson Farfán, se convirtió en tema de conversación durante el Trujillo Fashion Show luego de presentarse con un retraso de seis horas al evento que debía animar. La actividad estaba programada para iniciar a las 4:00 p. m., pero los asistentes notaron rápidamente la ausencia de la 'Chinita', lo que generó incomodidad entre el público.

Retraso de Xiomy Kanashiro y tensión en el evento

Los asistentes del Trujillo Fashion Show tuvieron que esperar hasta cerca de las 10:00 p. m. para ver ingresar a Kanashiro al recinto. Visiblemente avergonzada, la 'Chinita' intentó disculparse con el público:

"Hola, hola, ¿cómo están? Lamentamos la demora. Es el primer evento que tenemos que ha tenido de aquí allá, pero ya llegué".

La situación generó un momento incómodo en la conducción junto a Koky Belaunde. Al comentar su vestimenta, Belaunde señaló: "Y bueno, pues estás de blanco", lo que provocó la incomodidad de Xiomy: "Ya no comiences, por favor". Koky no pasó por alto la tardanza y agregó:

"Me parece muy bien tu buena vibra, pero imagínate aquí esperándote, pero bueno, pasan así las cosas", intensificando la tensión entre ambas.

Consultada por la prensa sobre el motivo de su tardanza, Xiomy explicó que el retraso no fue decisión propia, sino consecuencia de problemas con el equipo de producción.

"Algunas complicaciones el día de hoy... Yo estoy acá desde la 1 de la tarde, quedaron a maquillarme a las 4, llegaron a mi habitación 6:30, 7... No me hicieron el pelo, me lo hice yo", indicó.

También confirmó que no llegó sola: "Sí, claro que sí, he venido acompañada. Ahí está mi mano derecha... Va conmigo a todos los eventos". Sin embargo, cuando se le preguntó por Jefferson Farfán, prefirió mantener la privacidad: "No tengo que dar detalles de mi vida privada".

Pronunciamiento de Xiomy tras la polémica

Tras la cobertura de América Hoy, la influencer no tardó en pronunciarse en redes sociales. Kanashiro aseguró que demostrará que no tuvo responsabilidad en el retraso:

"¿Yo tarde? Por malinformar, como siempre, sacaré mis pruebas", escribió, dejando claro que planea compartir evidencia que respalde su versión de los hechos.

Xiomy se defiende en redes.

La llegada tardía de Xiomy Kanashiro al Trujillo Fashion Show encendió críticas inmediatas y generó un momento de tensión con su compañera de conducción, Koky Belaunde. Sin embargo, la influencer busca aclarar su versión de los hechos, mostrando que el retraso no fue por decisión propia y prometiendo pruebas que respalden su postura.