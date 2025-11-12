Xiomy Kanashiro sobre decisión de Darinka Ramírez de no dejarla compartir con su hija: "Hablo por mí"

Xiomy Kanashiro se encuentra tranquila y feliz de su relación de 9 meses con Jefferson Farfán. La bailarina ha asegurado que se lleva bien con los hijos del exfutbolista. Por ello fue consultada por "América Espectáculos", sobre la polémica con Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Farfán, quien dejó en claro que no quiere verla compartiendo tiempo con su pequeña.

Xiomy Kanashiro tras decisión de Darinka Ramírez sobre hija

La relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro sigue dando que hablar. La modelo, que ya lleva nueve meses con el exfutbolista, se mostró tranquila y enamorada tras su reciente viaje a Miami, donde compartió con los hijos mayores de la "Foquita" y con Maialén, hija de Adriano.

"Bueno, todo súper bien con ellos, todo súper bien y felicitarlo a él también por su cumpleaños. Lo hemos pasado increíble, que sean muchos años más", contó Xiomy a "América Espectáculos", visiblemente feliz por el buen momento que atraviesa su relación.

El viaje, según contó, fue una experiencia familiar y divertida, sin ningún tipo de conflicto. Sin embargo, las cámaras aprovecharon para preguntarle sobre Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, quien dejó claro que no quiere ver a Xiomy compartiendo con su pequeña. Lejos de entrar en controversia, Xiomy respondió con calma y elegancia.

"Bueno, en realidad yo no tengo nada que decir de terceras personas. El día de hoy estoy trabajando y hablo solamente por mí", declaró, dejando claro que prefiere mantenerse al margen de cualquier enfrentamiento.

Rumores de boda con Jefferson Farfán

En los últimos días, los rumores sobre una posible boda entre Xiomy y Jefferson Farfán se han vuelto cada vez más fuertes. El propio exfutbolista dejó entrever algo en su podcast, y aunque ella no confirmó nada, tampoco lo negó.

"Todos te quieren casar, ¿no han dicho que ya estás preparando la boda?", le preguntó una reportera de "América Espectáculos". La respuesta de Xiomy fue con una sonrisa: "Ah, eso se queda entre nosotros. Ahorita yo estoy trabajando, feliz y contenta. A él le deseo también lo mejor porque está con proyectos muy buenos y bonitos, y hacerlo crecer".

Cuando la reportera mencionó el nuevo canal digital de Farfán, la modelo destacó la buena relación profesional que mantiene con el exfutbolista. Expresó que cada uno tiene su espacio y disfruta de ver cómo crecen juntos.

"Va a sacar un canal", mencionó la periodista. "Creo que ambos respetamos mucho nuestro espacio laboral y eso es lo más bonito, vernos crecer juntos. Yo feliz de todos los proyectos que él está haciendo y él igual conmigo", afirmó la bailarina.

En medio del evento Trujillo Fashion, donde fue una de las invitadas más esperadas, Xiomy fue consultada sobre cómo sería su boda ideal. Con una sonrisa pícara respondió.

"(¿Irías por una boda íntima, ¿sabes que tiene muchos amigos, ustedes cómo van a hacer?) Mientras menos cuentas, mejor te va... Y hay que estar en todas, trabajando siempre. Es algo que siempre me ha inculcado mi mamita", dijo.

Por su parte, el estilista Koki Belaúnde, quien también estuvo presente, tomó el tema con humor y comentó en tono de broma que una novia como Xiomy representaría una "mezcla de romanticismo oriental, peruano y y sexy". Además, añadió que las diseñadoras se encargarían de que no faltara los distintos atuendos para cada momento especial del evento.

En conclusión, Xiomy Kanashiro atraviesa una etapa tranquila y feliz junto a Jefferson Farfán, pese a las recientes declaraciones de Darinka Ramírez, madre de la hija menor del exfutbolista. La bailarina ha preferido mantenerse al margen de cualquier enfrentamiento, dejando claro que no hablará de terceras personas. Mientras tanto los rumores de boda con Farfán siguen creciendo.