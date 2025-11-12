RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Xiomy Kanashiro revela que rompió el chanchito para regalo de Jefferson Farfán: "Ha sido fruto de mi trabajo"

Xiomy Kanashiro confesó que su regalo de cumpleaños para Jefferson Farfán durante su viaje a Miami fue producto de su esfuerzo y cariño.

Xiomy Kanashiro sorprende al revelar detalles del regalo que le dio a Jefferson Farfán por su cumpleaños.
Xiomy Kanashiro sorprende al revelar detalles del regalo que le dio a Jefferson Farfán por su cumpleaños. (Composición: La Karibeña)
12/11/2025

 

Xiomy Kanashiro revela el sacrificio detrás del regalo de cumpleaños para Farfán

Durante un evento de moda, las cámaras de América Hoy abordaron a Xiomy Kanashiro, quien no pudo evitar sonreír al ser consultada por el regalo que le dio a Jefferson Farfán. Aunque no quiso revelar el detalle exacto, la artista sí confesó que le dedicó meses de esfuerzo y ahorro para poder entregarle algo significativo.

"Él sabe que ha sido fruto de mi trabajo y esfuerzo, pero nada, ha sido con mucho amor y cariño para él. Ahorre de 5 a 6 meses, así que nada, espero le haya gustado", contó Xiomy, dejando entrever la dedicación que puso en su presente.

Asimismo, la intérprete de Kanomy Band fue consultada sobre la diferencia de edad que existe entre ambos, un tema recurrente en redes sociales. Lejos de incomodarse, Xiomy respondió con madurez y aseguró que eso nunca ha sido un problema en su romance.

"Para nada, en realidad creo que él es muy maduro para su trabajo y sus cosas. Pero sabes que en una relación siempre hay ese corazón de niños, así que estamos felices. Hacemos buen 'match' y no me he puesto a pensar en eso. Estamos enfocados en nuestros proyectos", explicó con una sonrisa.

Xiomy Kanashiro habla sobre el regalo que le dio a Farfán por su cumpleaños.

Xiomy prefiere mantener en reserva los planes de boda

El día de ayer, Xiomy fue entrevistada por el programa Desvelados, donde fue consultada por los rumores de boda con Farfán. Esto surgió luego de que el exfutbolista hiciera un comentario que muchos interpretaron como un "anuncio" de compromiso. Ante las cámaras, la animadora prefirió mantener la discreción y destacó la importancia de cuidar la privacidad de su relación.

"No lo sé, si se dará en algún momento será entre él y yo. Creo que los demás no tendrían por qué saberlo, y si se enteran, bacán, pero nada mejor que tenerlo en pareja. Él y yo ya hemos hablado de las cosas que tenemos planeadas y para adelante", expresó la artista, dejando abierta la posibilidad de que algo más formal llegue en el futuro.

Xiomy habla sobre boda con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán han optado por mantener un perfil discreto en cuanto a su romance, evitando declaraciones polémicas y priorizando su vida personal. La cantante continúa enfocada en su carrera musical, mientras que el exfutbolista disfruta de su retiro compartiendo nuevos proyectos.

