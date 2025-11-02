Xiomy Kanashiro se quebró al recordar dura enfermedad que enfrentó su hermana: "Todo lo que hago es por ella"

La modelo y cantante Xiomy Kanashiro abrió su corazón durante su visita al programa 'Esta Noche' de la Chola Chabuca. Entre lágrimas, relató la difícil etapa que vivió su familia cuando su hermana menor, María Fernanda Chávez, fue diagnosticada con leucemia a los cuatro años y cómo, tras años de lucha, logró vencer la enfermedad.

Xiomy Kanashiro recuerda dura enfermedad de su hermana

Durante la entrevista, Ernesto Pimentel destacó el esfuerzo y la determinación de Xiomy, preguntándole por qué, a pesar de su relación con una figura reconocida del fútbol, continúa trabajando. La modelo respondió con firmeza, dejando en claro que su independencia es algo que valora profundamente.

"Yo trabajo porque soy una mujer independiente, eso es lo que siempre me ha inculcado mi madre. Siempre he opinado que, aunque tu pareja tenga dinero, es bueno que cada uno tenga sus cosas para apoyarse mutuamente", expresó.

Más adelante, Xiomy reveló que su principal motor para seguir adelante ha sido su hermana menor, quien fue diagnosticada con leucemia cuando era una niña. La artista recordó los años de lucha que vivió su familia, asegurando que esa experiencia marcó su vida y la impulsó a esforzarse aún más por sus seres queridos.

"Yo tengo una hermanita por la cual trabajar. A ella le dio leucemia a los 4 años y, gracias a Dios, hoy lo superó. Si hay familias que nos están viendo, motívense mucho, se puede salir adelante. No es fácil, pero se logra. Desde ahí yo trabajo, Cholita", contó entre lágrimas.

Xiomy celebra la recuperación de su hermana

En otro momento de la entrevista, Xiomy Kanashiro aprovechó para celebrar la recuperación total de María Fernanda, quien actualmente lleva una vida normal y saludable. La modelo recalcó que el amor familiar fue fundamental en el proceso de sanación y aprovechó para enviarle un mensaje lleno de cariño.

"Cada vez que hablo de ella me pongo así, me conmuevo bastante. Pero gracias al amor familiar, que más allá de todas las terapias es lo más importante, mi hermana pudo salir adelante. Le mando un beso enorme, sabe que la amo con todo mi corazón y todo lo que hago es por ella", señaló emocionada.

Xiomy también contó que hace aproximadamente cuatro años los médicos informaron que su hermana ya no necesitaba seguir con los tratamientos, solo chequeos periódicos.

"Hace unos 3 o 4 años nos dijeron que ya no tenía que ir más al hospital, solo controles. Nosotros lo celebramos a morir. Ella sabe que tiene todo mi apoyo y que siempre voy a cuidarla. Para mí siempre será mi bebé", agregó la modelo con ternura.

El emotivo testimonio de Xiomy Kanashiro no solo reflejó el amor incondicional hacia su hermana, sino también el valor de la familia en los momentos más difíciles. La modelo destacó que su fortaleza personal y profesional tiene como base ese capítulo doloroso, del que surgió su motivación por trabajar y salir adelante.