Daniela Darcourt habló de su deseo de ser madre tras separarse de Waldir Felipa:"No he soltado esas ganas"

Daniela Darcourt reveló que, pese a su reciente separación de Waldir Felipa, aún mantiene vivo su sueño de convertirse en madre por lo que ha congelado sus óvulos.

Daniela Darcourt revela que aún desea ser madre tras su ruptura con Waldir Felipa. (Composición: La Karibeña)
02/11/2025

La salsera Daniela Darcourt vuelve a ser tendencia, esta vez no por su carrera musical, sino por abrir su corazón sobre dos temas personales: su separación de Waldir Felipa y su deseo de ser madre. Tras la confirmación del fin de su relación, la artista habló con madurez sobre sus planes de maternidad y el vínculo que aún mantiene con su expareja.

Daniela Darcourt y su deseo de ser mamá

Durante una entrevista en el programa "Esta Noche", Daniela Darcourt abrió su corazón y habló sobre su deseo de formar una familia. La intérprete de "Señor Mentira" recordó que hace algún tiempo decidió congelar sus óvulos, una decisión que ahora considera una bendición.

"Tengo óvulos ahí, para mi Danicito o mi Danicita, no sé", comentó entre risas. "Creo que ha pasado algo en mi vida a raíz de estas otras cosas. Para mucha gente que no lo sabe, estoy estudiando coaching emocional, por eso la energía que tengo es distinta, la manera de comunicar y de ver las cosas, incluso mi propia vida, ha cambiado muchísimo", explicó.

Sus declaraciones han generado gran repercusión, ya que llegan poco después de confirmarse su separación con Waldir Felipa. Sin embargo, la cantante aclaró que su deseo de ser madre no ha desaparecido, sino que ahora se encuentra en una etapa de introspección y crecimiento personal.

"No voy a decir que he soltado la idea y esas ganas tan grandes de ser mamá o de formar una familia, porque están ahí. No es que estén delante de mí, pero me acompañan. Corro con la bendición de ser una persona sana, de tener la oportunidad de congelar mis óvulos. En algún momento pasará, no sé cuándo, pero prometo, en la medida de lo posible, presentarles a mis hijos", afirmó con una sonrisa.

Daniela confiesa que aún ama a Waldir Felipa

La artista también se refirió a su separación del bailarín Waldir Felipa, asegurando que entre ellos existe un profundo respeto y cariño mutuo. En medio del revuelo mediático, Daniela aclaró que su ruptura no fue producto de conflictos ni malos tratos.

"Nadie es mejor que nadie. Waldir es una persona increíblemente maravillosa, un ser humano talentosísimo, un hombre excepcional, un caballero", dijo con firmeza. Además, descartó cualquier rumor de peleas: "A mí jamás me ha faltado el respeto. Ninguno de los dos le ha faltado al otro, y eso quiero que lo tengan en claro. Si lo que quieren es ver que nos sacamos los ojos o que decimos cosas negativas uno del otro, eso no va a pasar ni hoy ni mañana.".

Conmovida, Daniela confesó que aún siente amor por Waldir, aunque no especificó si existe la posibilidad de una reconciliación.

"Cierro este tema. Waldir es maravilloso. Yo lo amo, lo adoro, lo quiero; él igual a mí. Nos respetamos, nos admiramos, y eso es lo más importante. Eres la primera persona del medio que me dice lo que me acabas de decir, y créeme que lo valoro. Sé que él va a ver esto y lo va a abrazar de la misma manera que yo", expresó con emoción sobre el bailarín, con quien continúa trabajando.

A pesar de las dificultades personales, Daniela Darcourt atraviesa un proceso de crecimiento emocional que la ha llevado a replantear sus prioridades. Su decisión de estudiar coaching emocional refleja su búsqueda de equilibrio y bienestar, mientras continúa cosechando éxitos en la música.

