Tilsa Lozano lanza potente mensaje en su cumpleaños tras ampay de Jackson con rubia: "Cada día más fuerte"

Tilsa Lozano atraviesa una nueva etapa en su vida. Tras su mediático divorcio con Jackson Mora, la exmodelo decidió celebrar su cumpleaños número 43 rodeada de afecto y buena energía. Mientras su exesposo se deja ver en redes con una misteriosa rubia, Tilsa optó por enviar un mensaje de reflexión y gratitud, demostrando que ha decidido enfocarse en su bienestar y crecimiento personal.

Tilsa Lozano se muestra empoderada y agradecida en su cumpleaños

El pasado fin de semana, Tilsa Lozano celebró su cumpleaños a lo grande, dejando claro que atraviesa una etapa de renovación emocional. En sus redes sociales, la conductora de "La Noche Habla" compartió un extenso mensaje en el que hizo un balance sobre los aprendizajes y los desafíos vividos durante el último año.

"Llegaron los 43 y puedo decir que he vivido tantas vidas en estos años. He pasado momentos mágicos y momentos oscuros, pero siempre me vuelvo a levantar y cada día más fuerte", escribió la ex 'Vengadora' en Instagram.

Lejos de mostrarse afectada por las recientes apariciones públicas de Jackson Mora con otra mujer, Tilsa se enfocó en agradecer a quienes la acompañan en su nueva etapa personal.

"Gracias Dios por darme salud a mí y a los que amo. Gracias a mi familia porque es incondicional, gracias a mis amigos que siempre están para mí, gracias a mis padres por ser mi sostén, gracias a mis hijos por darme la fuerza para nunca rendirme. Gratitud es lo único que hay en mi corazón. Que este nuevo año sea ideal para llegar a mi mejor versión", añadió.

El mensaje fue recibido con cariño por sus seguidores, quienes destacaron la fortaleza de Tilsa y su actitud positiva ante los cambios que ha enfrentado en los últimos meses.

Jackson Mora reaparece con nueva compañía

Mientras Tilsa celebraba su cumpleaños con una actitud empoderada, Jackson Mora también dio de qué hablar. El exboxeador publicó en sus redes sociales una fotografía acompañado de una rubia, quien sería su nueva pareja.

La joven fue identificada como Natalia Valdez, la misma con la que el programa "Magaly TV La Firme" lo había captado anteriormente llegando a Buenos Aires y saliendo de una discoteca en Punta Hermosa. Esta aparición pública refuerza los rumores de que Jackson ya habría pasado la página tras su separación de la exmodelo.

Las imágenes del exdeportista junto a la rubia generaron una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios celebraron que ambos hayan decidido rehacer su vida, mientras otros consideraron que la publicación fue una forma indirecta de marcar distancia con su exesposa.

Jacson Mora se luce con guapa rubia argentina.

A pocos meses de su separación, Tilsa Lozano y Jackson Mora parecen haber tomado caminos distintos. Mientras él disfruta de su nueva compañía, ella se enfoca en su desarrollo personal y profesional, enviando un mensaje de resiliencia. Su cumpleaños marcó un nuevo comienzo, dejando atrás la polémica y reafirmando su compromiso con una vida más plena.