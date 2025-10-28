¡Deja atrás a Tilsa Lozano! Jackson Mora se besa con rubia y luego se va con ella a Punta Hermosa

A solo meses de divorciarse de Tilsa Lozano, el empresario y exboxeador Jackson Mora fue captado por las cámaras de "Magaly TV La Firme" muy cariñoso con una mujer rubia. Según el informe, ambos compartieron una noche de diversión, besos y mucha complicidad que terminó en el departamento de Mora en Punta Hermosa.

Jackson Mora y rubia van a depa en Punta Hermosa tras beso

El empresario y exboxeador Jackson Mora, recordado por su relación con Tilsa Lozano, volvió a ser noticia tras ser captado por las cámaras de "Magaly TV La Firme" en actitud muy cariñosa con una joven rubia. Todo parece indicar que ya habría cerrado su etapa con la exmodelo y estaría disfrutando de una nueva historia de amor.

Según el reportaje, Mora asistió con la misteriosa mujer a un evento de artes marciales mixtas en Barranco, donde se le vio bastante cómodo y afectuoso. En las imágenes, incluso se le aprecia besando a la joven frente a todo el público, dejando claro que ya no tiene intención de ocultar su nueva vida sentimental.

Después de la velada deportiva, las cámaras de "Magaly TV" siguieron a Jackson y su acompañante hasta Miraflores, donde ambos cenaron pasada la medianoche. Pero lo que más llamó la atención fue la escena posterior: al subir al auto, la rubia se sentó sobre las piernas de Jackson, mientras un chofer los conducía hacia el sur. De acuerdo con Magaly Medina, el empresario cometió una infracción de tránsito.

"Desde Lima a Punta Hermosa, él iba como copiloto y llevaba en sus piernas a la rubia, algo que está prohibido, y además estaba por carretera. Había espacio en el asiento trasero, pero igual lo hicieron", comentó la conductora, sorprendida por la imprudencia.

Alrededor de las 3:15 de la madrugada, el vehículo llegó al departamento de soltero de Jackson Mora en Punta Hermosa. En ese momento, la joven, aparentemente algo pasada de copas, comenzó a bailar reguetón en plena calle, mientras él llevaba una botella de licor en la mano. Luego, ambos entraron al edificio y no salieron hasta después de las 7 de la mañana, según los reporteros del programa.

¿Quién es la rubia que lo acompaña?

El informe reveló que la mujer en cuestión sería Natalia Valdez, una psicóloga, deportista y publicista. En redes sociales comparte su gusto por el gimnasio y las artes marciales, aficiones que tiene en común con Jackson Mora. Aunque ninguno de los dos ha confirmado el romance, las imágenes difundidas en televisión muestran a una pareja bastante unida y con mucha química.

Por su parte, Tilsa Lozano no se ha pronunciado sobre el ampay de su exesposo. Sin embargo, semanas atrás dejó en claro que ya no tiene ningún vínculo con él, asegurando que cada uno está siguiendo su camino. Con este ampay, todo apunta a que Jackson Mora dio vuelta a la página y comenzó una nueva etapa junto a la enigmática rubia que lo acompañó en su departamento de Punta Hermosa.

En conclusión, Jackson Mora fue captado en actitudes cariñosas con una joven identificada como Natalia Valdez, lo que confirmaría el inicio de una nueva etapa en su vida sentimental. Aunque el empresario no ha dado declaraciones al respecto, las imágenes difundidas por "Magaly TV La Firme" mostraría que ya dejó atrás su relación con Tilsa Lozano y disfruta de su presente acompañado.