Pamela López expone CHATS donde Christian Cueva negaba a Nadeska Widausky: "Por mis hijos"

El último programa de 'El Valor de la Verdad', Nadezka Widausky reveló que fue la amante de Christian Cueva cuando aún estaba con Pamela López. Es así como la influencer reveló conversaciones donde el 'Aladino' le negó por sus pequeños.

Pamela López muestra chats

En 'Magaly TV: La Firme', sus reporteros acudieron a la conferencia de prensa de un evento musical donde Pamela López estaba promocionando. Es así como es consultada por las recientes declaraciones de Nadezka Widausky y señala que le increpó a Cueva de ella en el 2021, pero siempre lo negó.

"No sé quién es la verdad, Pamela no la conozco. Estás mal en serio, estás actuando mal, tranquilízate. De verdad ya te dije que no la conozco", se lee en el chat del pelotero, donde la influencer responde: "No llegamos ni a los 9 años y me cag... una vez más, no sé qué hice. No sé qué daño te hice. Sabes que emocionalmente estoy mal, lo sabía"

Entonces, la actual novia de Paul Michael le reclama que haya borrado el mensaje que le envió Nadezca a través de su Instagram, pero el futbolista lo vuelve a negar jurando por su familia.

"Por mis hijos que no borré nada", se lee en la conversación.

¿Qué dijo Nadeska de Cueva?

Una de las revelaciones que más impactó al público fue su afirmación de haber tenido un encuentro íntimo con Christian Cueva, mientras el jugador aún mantenía una relación con su esposa, Pamela López.

"Cueva hizo una reunión en un Airbnb en Miraflores. Tomamos, compartimos, conversamos y me cayó bien. Me gustó su compañía. No pensé que estaba casado", relató Nadeska frente a las cámaras. Luego añadió: "Altas horas de la noche ya quería ir a descansar y él entró a la habitación y se dio".

La exbailarina también contó que el futbolista mantuvo contacto con ella por videollamadas, incluso cuando ambos se encontraban en distintos países. Según su versión, Cueva habría llegado a desarrollar un interés especial hacia ella que incluso le llegó a regalar mil dólares cuando salían en el 2021.

De esta forma, Nadezka Widausky cuenta el encuentro que tuvo con Christian Cueva afirmando que desconocía su relación con Pamela López. Ahora, la influencer reveló que sospechó de la joven y que aquel tiempo le reclamó al padre de sus hijos, pero él siempre lo negó e incluso, le había jurado por sus hijos que no la conocía.