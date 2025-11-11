Xiomy Kanashiro sobre Jefferson Farfán afirmando que está comprometido: "Le nació"

Desde hace meses, Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán sorprendieron a todos cuando se lucieron lo que parecía ser anillos de compromisos. Aunque no han confirmado una boda, la artista decidió contar más sobre la relación.

Xiomy Kanashiro sobre compromiso con Farfán

Jefferson Farfán ha anunciado que sería un hombre comprometido en su podcast 'Enfocados' con Roberto Guizasola y donde ambos juegan a que sí se podría casarse con Xiomy Kanashiro para el próximo año aparentemente.

En una entrevista con el programa 'Arriba mi gente', fueron en busca de la bailarina y le consultaron sobre las declaraciones de su pareja. Ante ello, la artista señaló que el exfutbolista solo habría expresado un deseo y algo que le 'nació' decirlo.

"Las conversaciones que tengamos como pareja y los planes de todo lo que tenemos, es entre nosotros. Yo creo que lo dijo porque le nació, así como yo te puedo decir 'Hermana, me quiero casar porque me quiero casar', pero no", expresó la joven.

Después, Kanashiro señala que está ambos se encuentra muy enfocados en sus propios proyectos y que su relación está en su mejor momento. Por eso, comenta que está muy feliz viviendo esta etapa.

"Estamos los dos ahorita súper enfocados, trabajando mucho, súper feliz con el Morchis. Solo te puedo decir eso, que estamos viviendo nuestra etapa muy bonita, estamos apoyándonos mucho en el trabajo. Él sabe que tiene todo mi apoyo y contentos que es lo más importante en la relación. Estamos bien, felices y contentos", dijo.

¡Lo engríe!

En otro momento, la bailarina Xiomy Kanashiro revela que junto al exfutbolista tienen algunas actividades que hace juntos. Afirma que ambos se engríen de varias formas y al parecer, se divierten juntos haciéndolo.

"Tenemos noches de mascarillas, pero tal vez en un momento lo puedo traer, hace su facial de otra galaxia", agregó la artista de cumbia.

La pareja trata de mantener su vida en privado, pero comparte fotografías y videos juntos de sus viajes, o de alguna celebración especial por aniversario. Ambos parecen estar pasando por el mejor momento de su relación amorosa y estarían a pocos meses de cumplir un año como novios.

De esta forma, Xiomy Kanashiro estaría más que emocionada con Jefferson Farfán, viviendo tranquilos. Aunque, mucho se rumorea de un posible compromiso en matrimonio, la joven señala que a su pareja le nació mencionar que está comprometido, pero no que sea del todo cierto.