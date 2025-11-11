"Regresa a América TV": Maju Mantilla volvería como conductora de TV para el 2026, según periodista

Hace un tiempo, Maju Mantilla anunció su salida del programa 'Arriba mi gente' de Latina tras el escándalo de supuesta infidelidad y el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo. Ahora, la exreina de belleza regresaría con fuerza según informó un periodista.

Maju Mantilla regresaría a América TV

En el programa de 'Chimi Churri', el periodista Christian Byron reveló una gran noticia. Al parecer, después de su rápida salida de 'Arriba mi Gente' por los escándalos de su supuesta infidelidad con su exproductor, Maju Mantilla estaría de regreso en la TV para el 2026.

Lo que más llamó la atención, es que no volvería a Latina, sino a América Televisión. Esto se debería a que la exreina de belleza no le agradó como le cerraron las puertas cuando salió toda la polémica de su matrimonio con Gustavo Salcedo.

"Al 99.9% permíteme asegurarte que regresa a América Televisión, está muy resentida con el canal que le cerró las puertas y por eso, regresa a 'América Televisión' bajo el yugo de las producción de América... regresa Maju Mantilla para el 2026", dijo el periodista.

Ante esto, los conductores del podcast también se quedaron muy sorprendidos por el anuncio de su compañero. Eso no fue todo, sino que también reveló que el exchico reality Israel Dreyfus estaría siendo considerado como su compañero en el nuevo programa de TV.

"De todo puede pasar en ese canal, nada te puede sorprender", dijo uno de sus compañeros, y Byron agregó: "¿Quién acompañaría a Maju? Hermoso y para colmo mi amigo, Israel Dreyfus. Me comentan algunos que está en el radar".

¿Qué sucedió?

Hace unos meses, Gustavo Salcedo reveló en un comunicado que su matrimonio con Maju Mantilla llegó a su fin y aunque en aquel momento no dieron detalles sobre su separación, poco tiempo después se reveló. La razón sería que la exreina de belleza se habría metido con su exproductor Christian de 'Arriba mi Gente' hace dos años.

Esto ocasionó una gran ola de desaprobación contra la modelo, pero también contra Gustavo ya que fue él quien divulgó toda la información. Tiempo después, agredió físicamente al exproductor en la calle cuando estaba con su familia y no habría sido la primera vez.

De esta forma, Maju Mantilla se encontraba en el ojo de la tormenta ocasionada por su pareja Gustavo Salcedo que revelaba todo a los medios de TV ocasionando así su salida de Latina. Ahora, según un periodista afirma que está casi seguro que la exreina de belleza volvería a conducir un programa en América TV para el 2026.