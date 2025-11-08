Soralla de los Ángeles: Conoce las predicciones para Josimar, Melissa Klug, Jesús Barco y Yahaira Plasencia

En las últimas semanas, varias artistas de la farándula están en centro de la polémica tras la exposición de sus problemas personales. Por ello, la vidente Soralla de los Ángeles decidió leer las cartas para predecir el futuro de cada uno de ellos.

¿Yahaira está con Luis Fernando Rodríguez?

Durante el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles respondió antes el cuestionamiento sobre la supuesta relación sentimental entre Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez, más conocido como 'El Diablo'. Ya que ambos, vienen negando un noviazgo, la vidente observa que tendrían algo juntos.

"Todos los artistas y los que están en los medios, evitan hablar de su vida privada porque después los ampays salen y los destruyen y los desbaratan. Yo veo que están como amigos, están saliendo y que pronto vamos a ver novedades. No se puede negar lo que ve, yo veo que hay más que una amistad, esta carta del mudo dice que están juntos", expresó.

¿Jesús Barco se reconciliará con Melissa Klug?

Después, le preguntaron si Melissa Klug se reconciliará con Jesús Barco debido a que han sido vistos juntos últimamente y que aparentemente estarían conversando para retomar su relación amorosa. Soralla cree que sería muy difícil, ya que hay un rumor de una tercera persona en discordia.

"No es la primera vez que se pelean y mantienen distancia, pero siempre fue bajo cuatro paredes. Melissa es muy intensa y cuando dice no, es no. Pocas posibilidades de que regresen, el arcano de la torre indica peligro, aquí está ocurriendo algo muy grave. Esta relación es complicada porque hay sospechas que él está con otra persona. Alguien va a salir a hablar", acotó.

Josimar padre de los mellizos de la 'prima'

En otro momento, Soralla de los Ángeles también observó en las cartas que Josimar sí sería el padre de los hijos de Verónica González, a pesar de que lo viene negando ante la prensa.

"Me sale dos arcanos mayores, así que sí, sí es el padre de estos dos mellizos. Intentan negarlo, ocultarlo por todos lados, pero aquí lo que manda es papel. Aquí sale que sin hacerse un ADN, sale que sí, positivo, me marca que sí", explicó por medio de sus cartas.

De esta manera, el único que podría anunciar una relación amorosa sería Yahaira Plasencia con 'El Diablo'. Por su parte, Melissa Klug no tendría una fácil reconciliación con Jesús Barco y Josimar tendría que aceptar de alguna manera que será padre de dos mellizos, según las predicciones de Soralla de los Ángeles.