Verónica González, la "prima" de Josimar, responde con todo a Gianella Ydoña: "Me negó que fuera su esposa"

Josimar sigue en medio de la polémica tras confirmarse que será padre de mellizos junto a Verónica González, a quien presentó como su "prima" durante su relación con María Fe Saldaña. La situación tomó un nuevo giro luego de que Gianella Ydoña, primera esposa del salsero, opinara sobre el caso y provocara una contundente respuesta de González.

Verónica González le responde a Gianella Ydoña

En una entrevista con el programa 'América Hoy', Verónica González se refirió a las declaraciones de Gianella Ydoña, quien cuestionó duramente su relación con Josimar. La supuesta "prima" del salsero prefirió restarle importancia al tema y dijo que no le interesa lo que otros piensen de su vida privada.

"Realmente no estoy para que nadie me crea, cada quien puede pensar y hacer lo que quiera. No me preocupa, a mí me han dicho tantas cosas. Si ella piensa que no es así, es tema de ella. Que ahora salga a hablar me parece un poco raro", expresó González con evidente molestia.

Además, recordó que el cantante también llegó a negar su matrimonio con Ydoña en el pasado, cuando estrenó la canción 'La protagonista', videoclip que grabó en una iglesia.

"A mí me gusta mucho la canción La protagonista, donde sale él en una iglesia en Jesús María. Yo le comenté que el video estaba bonito y le pregunté si ella era su esposa, y me dijo que no, que ese video no fue real. Me la negó a ella", relató

Reacción al comunicado de Josimar y mensaje a María Fe Saldaña

Durante su enlace en vivo, el programa también le consultó a Verónica sobre el comunicado que Josimar publicó recientemente, en el que confirmó el fin de su relación con María Fe Saldaña. Aunque no quiso entrar en detalles, González admitió que comprende el malestar de la madre del último hijo del salsero y lamentó la forma en que se dieron las cosas.

"La verdad no sabría decirte, pero ella (María Fe) debe estar molesta, como dijo Gianella, porque ahora él va a buscar a su exesposa, y además está todo esto del embarazo. Pero todo eso es responsabilidad de él", sostuvo.

Asimismo, explicó que decidió pronunciarse solo después de que Josimar negara públicamente la paternidad de sus mellizos.

"Obviamente me molestó, por eso salí a hablar, pero ya aclararé todo en su momento. Él está cumpliendo económicamente", finalizó la joven.

La nueva polémica en torno a Josimar ha vuelto a poner su vida sentimental bajo la lupa. Mientras Verónica González defiende su versión y asegura que no necesita justificar su relación, Gianella Ydoña y María Fe Saldaña prefieren mantener distancia del salsero. Sin embargo, la historia parece estar lejos de concluir,