Gianella Ydoña revela que Josimar aún la busca pese a estar con María Fe: "Me recuerda que soy su esposa"

Josimar vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras revelarse que tendrá mellizos con Verónica González, a quien presentó como su "prima" mientras mantenía una relación con María Fe Saldaña. Ahora se suma la intervención de su primera esposa, Gianella Ydoña, quien rompió su silencio en 'América Hoy' para exponer la conducta del salsero y afirmar que él aún la busca.

Exesposa de Josimar lo acusa de buscarla pese a tener pareja

El drama que rodea la vida personal de Josimar sigue creciendo. Luego de negar públicamente a sus mellizos con Verónica González durante una entrevista con la Chola Chabuca, y de recibir el respaldo de María Fe Saldaña, el cantante fue señalado por su expareja Gianella Ydoña, quien aseguró que él continúa buscándola con insistencia.

"Él sabe que me doy mi lugar, estoy con mi pareja y siempre molestándome. Cuando iba más seguido a Perú, fue a buscarme, en tragos, me tocó la puerta y empezó a gritar 'Nela, Nela'. Le abrí y lo puse en su lugar porque estaba con mi pareja descansando", contó Gianella en conversación con América Hoy.

La madre del primer hijo del artista recordó que ambos vivían en la misma cuadra cuando ella residía en Perú. Según su testimonio, Josimar habría intentado retomar contacto con ella mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

"Se habrá acordado, qué sé yo", comentó entre risas, dejando entrever que los intentos del cantante fueron frecuentes.

Además, Ydoña sostuvo que, aunque Josimar ha negado públicamente que se casaron, siguen siendo esposos por la iglesia, algo que él mismo le recuerda constantemente.

"Nosotros vamos a ser esposos toda la vida", aseguró. "Siempre me hace acordar que soy su esposa", añadió, dejando entrever que el salsero aún mantiene cierto apego hacia ella.

Envía consejo a María Fe Saldaña

Durante la entrevista, Gianella Ydoña también se dirigió directamente a María Fe Saldaña, actual pareja del cantante y madre de sus hijos, quien lo apoyó públicamente incluso tras confirmarse el embarazo de Verónica González. Para Ydoña, la joven debe abrir los ojos y proteger su relación si realmente desea mantener un hogar estable.

"Creerá en su palabra de él, no le importa lo que dice la otra persona, o sabe la verdad y está viendo su futuro de ella y sus hijos", expresó. Acto seguido, le recomendó a María Fe que sea más firme frente a las acciones del cantante. "Que cuide más a su marido. Que cuide más a su marido", repitió con énfasis.

La exesposa también consideró que Josimar aún no ha logrado madurar emocionalmente ni asumir con responsabilidad sus relaciones amorosas. "Yo creo que si hubiera sentado cabeza no saldrían tanta vaina, no saldría tantas cosas", sostuvo con franqueza.

La reciente revelación sobre los mellizos de Josimar con Verónica González reabre una larga lista de controversias que han acompañado su carrera. Mientras el salsero intenta enfocarse en su música, las declaraciones de Gianella Ydoña vuelven a poner en evidencia los conflictos sentimentales que rodean su vida privada.