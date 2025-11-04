'Prima' de Josimar revela que él le pidió tomar una fuerte decisión tras saber del embarazo: "No accedí"

Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, contó detalles que dejaron a muchos en shock. En entrevista con Magaly Medina, la joven aseguró que el cantante le pidió tomar una terrible decisión al enterarse de su embarazo, algo a lo que ella se negó rotundamente.

'Prima' de Josimar lo acusa de pedirle terrible decisión

Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, volvió a hablar y lanzó graves acusaciones contra el cantante. En conversación con Magaly Medina, la joven aseguró que el salsero le pidió que perdiera a su bebé luego de enterarse de su embarazo. La entrevistada contó que, tras darle la noticia, Josimar intentó convencerla de tomar una decisión que ella rechazó tajantemente.

"Primero que nada, él me dijo que (perdiera el bebé), yo no accedí a eso. Luego me dijo: 'Vale, te ayudo económicamente, pero no legalmente'. Y yo dije: 'Bueno, ya yo pasé con mi hija una experiencia similar, o sea, mi hija no es reconocida por su padre y yo dije: bueno, si me toca esto de nuevo, pues lo aceptaré'.", reveló Verónica.

La joven sostuvo que el intérprete de "La Protagonista" le confesó que no pensaba reconocer a los bebés legalmente, por miedo a dañar su imagen y a su actual familia. Durante la entrevista, Verónica dejó entrever que Josimar habría querido ocultar todo el embarazo y que incluso intentó manipular la historia.

"Él me ha dicho que legalmente no va a reconocer nada ya por miedo de perder a su familia, su reputación, etcétera", añadió. "Yo sí considero que él me utilizó de cierta manera, pero él nunca pensó que yo iba a hablar. Él pensó que yo le iba a seguir el juego y que todo iba a quedar ahí", dijo, dejando en claro que está cansada de guardar silencio.

Magaly le preguntó si el cantante le pidió que mintiera al público, y Verónica no lo negó. La joven aseguró que Josimar intentó manipular la versión de los hechos para limpiar su imagen ante la opinión pública.

"Sí, él me ha dicho en varias oportunidades: '¿Por qué no dices esto?'. Me ha planteado muchas cosas que yo le he dicho que no. Hasta me dijo: 'Di que eres mujer de mi primo y tal', pero yo lo pensé y dije que no. Igual con el tema de que 4bortar4, también fue así", contó.

La 'prima' de Josimar también sorprendió al afirmar que el artista le envió una fuerte suma de dinero para que no hable más del tema. Según su versión, el salsero le habría ofrecido apoyo económico a cambio de su silencio.

"(¿Y te mandó 15 mil euros?) Sí, como que 'ya no digas más nada, quédate tranquila que todo va a estar bien, económicamente te voy a ayudar, pero por favor no me menciones más'. Y llegamos a un acuerdo. Si me hacía falta algo, él iba a estar allí económicamente solo", detalló.

No descarta medidas legales

Sin embargo, Verónica aclaró que todo fue un acuerdo verbal, sin documentos que lo respalden legalmente. Además, la joven, quien se encuentra esperando mellizos, aseguró que por ahora no tomará medidas legales, pero no descarta hacerlo más adelante.

"(¿Todo es verbal?) Sí... Ambas partes se tienen que sentir tranquilas, pero para que salga públicamente a decir esa sarta de cosas, pues aquí no va a haber ningún acuerdo", señaló. "(¿Hay una forma jurídica desde España a EE.UU. o a Perú?) No me gustaría llegar a esos extremos. Vamos a ver qué pasa después de esto. El tiempo lo dirá. No me voy a adelantar a los hechos todavía", dijo.

Verónica finalizó diciendo que no quiere seguir hablando del tema, pero dejó claro que no permitirá más mentiras. Mientras tanto, Josimar continúa negando la paternidad, pese a que la polémica sigue creciendo y el público exige que el cantante aclare su versión de los hechos.

En conclusión, Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, confesó que el cantante le pidió tomar una difícil decisión tras enterarse de su embarazo y que ella se negó rotundamente. Además, aseguró que él solo le ofreció apoyo económico, mas no legal, y que le envió dinero para que no hablara del tema.